Cocuera se prepara para o 31º Furusato Matsuri

Os preparativos para o 31º Furusato Matsuri entram na reta final. A estrutura do evento - palco, estandes de serviços, praça de alimentação e mini-shopping – já está praticamente pronta para receber os visitantes nos dias 11 e 12 de novembro na sede da Associação dos Agricultores de Cocuera, na Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, Km 61,4, em Mogi das Cruzes. São esperadas para os dois dias de evento cerca de 18 mil pessoas.

Assim como nos anos anteriores, o 31º Furusato Matsuri terá diversas opções de lazer para toda família. São mais de 20 atrações culturais no palco, divididas entre grupos danças e taiko (tambores japoneses), demonstração de artes marciais e cantores nikkeis. Uma ampla praça de alimentação com 14 boxes, oferecendo o melhor da culinária japonesa e oriental. Doze estandes de serviços e produtos, mini shopping com 30 opções de barracas com importados, utensílios domésticos, vestiário e outros produtos, e barracas de artesanatos, estes cedidos aos projetos da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

O Pavilhão de Exposição Agrícola será montado com o melhor dos produtos hortifrutigranjeiros da região para destacar o potencial agrícola do Alto Tietê e também prestigiar os agricultores.

O horário do 31º Furusato Matsuri será das 10 às 21 horas no sábado e das 10 às 19 horas no domingo. O ingresso para o 31º Furusato Matsuri é R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia) para estudantes, professores e pessoas acima de 60 anos. É necessário apresentar carteirinha e documento para comprovação da idade. Criança até 7 anos não paga. O estacionamento é de R$ 20,00.

O evento recebe o financiamento da Lei de Incentivo a Cultura (LIC), projeto nº 564/2021.

Mais informações pelo telefone 4792-2008