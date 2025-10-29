Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 29 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 29/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Colégio Lumbini realiza XXI Feira de Ciências, Tecnologia e Cultura com mais de 3 mil visitantes

A 21ª edição do evento reuniu alunos, familiares e professores em uma programação repleta de ciência, arte e cultura

29 outubro 2025 - 09h55Por Da Região
- (Foto: Divulgação )

Neste último final de semana, o Colégio Lumbini recebeu mais de 3 mil visitantes na XXI Feira de Ciências, Tecnologia e Cultura, um dos eventos mais aguardados do calendário escolar. A programação reuniu alunos de todas as séries escolares, familiares, professores e membros da comunidade em exposições e apresentações na sede da escola, localizada na Rua Antônio Marin, 247, na Vila Mazza, em Suzano.

A feira teve início na sexta-feira (24) e se encerrou no sábado (25), com participação de alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais e anos finais, e Ensino Médio. Durante os dois dias, foram realizadas exposições científicas, shows de ciências, apresentações culturais e musicais, além de apresentações de dança dos estudantes, encantando todos os presentes.

O evento proporcionou um ambiente educativo, acolhedor e cheio de aprendizado, promovendo a integração entre ciência, tecnologia e cultura, e celebrando o talento, a criatividade e o empenho dos alunos em cada atividade.

O sucesso da feira reafirma o compromisso do Colégio Lumbini em incentivar a curiosidade, a criatividade e o protagonismo dos alunos, consolidando-se como um espaço de desenvolvimento acadêmico e cultural para toda a comunidade.

Para a diretora do Lumbini, Célia Ashiuchi, a feira reforça a essência da educação prática. “O Colégio Lumbini valoriza profundamente a tradição do ‘aprender fazendo’. A nossa XXI Feira de Ciências, Tecnologia e Cultura foi uma verdadeira celebração da criatividade, da inovação e da diversidade, na qual nossos estudantes aprenderam na prática. Eles transformaram suas ideias em projetos capazes de mudar o mundo, promovendo o conhecimento e o desenvolvimento de forma colaborativa, significativa e inspiradora”, disse.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fórum Outubro Rosa no Itaquá Park Shopping foca em empreendedorismo pós-cura e negócios estratégicos
Região

Fórum Outubro Rosa no Itaquá Park Shopping foca em empreendedorismo pós-cura e negócios estratégicos

São Paulo tem previsão de temporais em todo o estado nesta quarta (29)
Região

São Paulo tem previsão de temporais em todo o estado nesta quarta (29)

Tribunal de Contas do Estado dá nota B para Ferraz no IEG-M por gestão efetiva
Região

Tribunal de Contas do Estado dá nota B para Ferraz no IEG-M por gestão efetiva

Casa Paulista entrega 113 apartamentos com subsídios em Itaquaquecetuba
Região

Casa Paulista entrega 113 apartamentos com subsídios em Itaquaquecetuba

Motoristas da Câmara de Mogi participam de curso de Direção Segura
Região

Motoristas da Câmara de Mogi participam de curso de Direção Segura

Estado anuncia obras de duplicação e faixas adicionais na Mogi-Dutra
Cidades

Estado anuncia obras de duplicação e faixas adicionais na Mogi-Dutra