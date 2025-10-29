Colégio Lumbini realiza XXI Feira de Ciências, Tecnologia e Cultura com mais de 3 mil visitantes

Neste último final de semana, o Colégio Lumbini recebeu mais de 3 mil visitantes na XXI Feira de Ciências, Tecnologia e Cultura, um dos eventos mais aguardados do calendário escolar. A programação reuniu alunos de todas as séries escolares, familiares, professores e membros da comunidade em exposições e apresentações na sede da escola, localizada na Rua Antônio Marin, 247, na Vila Mazza, em Suzano.



A feira teve início na sexta-feira (24) e se encerrou no sábado (25), com participação de alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais e anos finais, e Ensino Médio. Durante os dois dias, foram realizadas exposições científicas, shows de ciências, apresentações culturais e musicais, além de apresentações de dança dos estudantes, encantando todos os presentes.



O evento proporcionou um ambiente educativo, acolhedor e cheio de aprendizado, promovendo a integração entre ciência, tecnologia e cultura, e celebrando o talento, a criatividade e o empenho dos alunos em cada atividade.



O sucesso da feira reafirma o compromisso do Colégio Lumbini em incentivar a curiosidade, a criatividade e o protagonismo dos alunos, consolidando-se como um espaço de desenvolvimento acadêmico e cultural para toda a comunidade.



Para a diretora do Lumbini, Célia Ashiuchi, a feira reforça a essência da educação prática. “O Colégio Lumbini valoriza profundamente a tradição do ‘aprender fazendo’. A nossa XXI Feira de Ciências, Tecnologia e Cultura foi uma verdadeira celebração da criatividade, da inovação e da diversidade, na qual nossos estudantes aprenderam na prática. Eles transformaram suas ideias em projetos capazes de mudar o mundo, promovendo o conhecimento e o desenvolvimento de forma colaborativa, significativa e inspiradora”, disse.