Coleta de esgoto em Mogi terá investimento superior a R$ 250 mi

A coleta de esgoto de Mogi das Cruzes receberá um investimento de US$ 45 milhões (cerca de R$ 259 milhões na cotação atual) por parte do Governo do Estado de São Paulo. O anúncio foi feito pela secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natalia Resende, nesta terça-feira (11), na Prefeitura de Mogi.

“Temos previsto para Mogi US$ 45 milhões de investimento, passa dos R$ 200 milhões, para obras de coleta e tratamento de esgoto, principalmente. Vamos fazer as obras e olhar, dentro do UniversalizaSP, de uma forma regional, a operação e manutenção. É importante fazer a obra e olhar questões como a perda d’água, que em Mogi é alta. Queremos ver, junto com a Prefeitura, como fazemos as obras e, dentro do UniversalizaSP, pensar no médio e longo prazo para ter uma sustentabilidade da operação e manutenção, que é um dos grandes problemas do saneamento básico”, disse.

O UniversalizaSP é um programa que tem como objetivo promover ações para que o Estado de São Paulo cumpra as metas de universalização estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento, que são: até 99% da população atendida com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 2033.

A secretária esteve no gabinete da prefeita Mara Bertaiolli para discutir assuntos de interesse da cidade. A chefe da pasta afirmou que terá uma conversa com a Prefeitura e o Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes (Semae) para que os trabalhos sejam alinhados.

“Temos alguns bairros previstos e estávamos discutindo o que vamos fazer nesse primeiro trimestre. Vamos conversar com o pessoal do Semae para ver o que está sendo feito e o que precisamos fazer. Temos um plano e vamos conversar para fazer tudo de uma forma muito coordenada”, explicou Natalia.

Os recursos são do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), mas não foi especificado se será um empréstimo à Prefeitura. O valor também faz parte do IntegraTietê, uma iniciativa que prevê uma série de medidas de curto, médio e longo prazo em prol do Rio Tietê.

De acordo com a secretária, é em Mogi que começa a piora do Rio Tietê. “Olhando os 1.136km do Rio Tietê, temos um foco muito grande em Mogi porque é onde aumenta a carga orgânica do rio. Ou seja, tudo que gera de poluição aqui em Mogi vai parar em Barra Bonita”.

A prefeita ressaltou a disposição do Governo do Estado de São Paulo em ajudar a cidade. “É esse diálogo com o Governo do Estado que voltamos a ter. Temos ótimas notícias. Essas tratativas de projetos, de parcerias estão sendo feitas e o resultado será visto logo. Quero ressaltar o quanto o Estado está à disposição de fazer a cidade voltar a crescer em todos os aspectos, na Mobilidade, no Saneamento, na universalização do esgoto. O mais importante é a disposição de todos os secretários do governador de virem até Mogi”, disse Mara.

Condemat

A secretária Natalia Resende também anunciou um investimento de R$ 9 milhões destinados ao Plano de Macrodrenagem do Alto Tietê, que será feito em conjunto com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).



“Vamos começar o Plano de Macrodrenagem do Alto Tietê, em conjunto com o Condemat. Um investimento de R$ 9 milhões olhando para a região. O trabalho terá apoio técnico da SP Águas e já vamos começar esse ano. O governador falou, na semana passada, para darmos apoio técnico e financeiro sempre que possível e conseguimos contemplar o Condemat com R$ 9 milhões”, disse Natalia.