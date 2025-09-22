Coletivo Poaense Teia Poética lança obra com recursos da Lei Paulo Gustavo neste sábado (27/09)

O Núcleo Poaense do Coletivo de Saraus Teia Poética lança oficialmente neste sábado (27 de setembro) sua nova publicação colaborativa, o “Teia Poética Elos”. O livro foi viabilizado por meio de recursos federais da Lei Paulo Gustavo nos Editais da LPG-POA/SP e terá sessão de autógrafos a partir das 19 horas, na Rara Books Livraria e Café (Rua Capitão Francisco Inácio, 116, centro de Poá). Os exemplares poderão ser adquiridos também pelo e-mail teiapoetica.saraus@gmail.com ou WhatsApp: 1197648-0818

Organizada pelo multiartista, gestor e produtor cultural Cleyton Gonçalves, idealizador de todo o projeto literário, a obra tem como coautores Anderson Bernardelli, Claudio Domingos, Cleyton Gonçalves, Gisleine Zarbietti, Jhony Uriel, Jussara Melo, Magno Oliveira, Patrícia Guerra, Rinas Francisco e Roberta Del Carlo.

Esta é a segunda publicação do Teia Poética e tem como tema “elos”. Inspirada no ensaio “O dilema do porco-espinho", de Arthur Schopenhauer, a obra é sobre elos humanos. O primeiro livro, o Teia Poética "Bem Alto", foi lançado em 2021, com selo Brilharte Editorial.

Como explica o organizador, o “Teia Poética” quer entrelaçar pessoas e propósitos para contagiar com o bem maior todos os que vivem e transpiram vida na busca por sentido: “Esperamos que para além disso sejam capazes de lutar por um mundo com pessoas mais sensíveis, cheias de empatia e que consequentemente farão deste mundo um lugar melhor para se viver agora e no futuro. Este anseio é refletido em todas as suas atividades e produções com o propósito de unir humanos para o bem de outros humanos”, detalha.

O coletivo Teia Poética foi criado em 2015, inspirado pelo Programa Aculturação e teve a primeira edição de seus saraus poéticos realizada em março de 2017. Desde então, circulou por vários espaços culturais, inclusive escolas da cidade de Poá e região, construindo uma trajetória poderosa por meio da parceria sólida com seus membros unidos com o intuito de fomentar a literatura, a arte e as relações saudáveis.