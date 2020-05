Com 11 novas mortes por coronavírus registradas nessa terça-feira, Alto Tietê chega a 218 óbitos

O Alto Tietê registrou 11 mortes por coronavírus nessa terça-feira (19). Com isso, a região soma 218 óbitos em decorrência do vírus. As novas vítimas fatais foram registradas em Ferraz de Vasconcelos (3), Itaquaquecetuba (2), Mogi das Cruzes (3), Santa Isabel (2) e Suzano (1).

O total de mortes no Alto Tietê estão divididos entre Arujá (13), Biritiba-Mirim (2), Ferraz (28), Guararema (5), Itaquá (44), Mogi (51), Poá (17), Salesópolis (3), Santa Isabel (14) e Suzano (41).

Os casos de pacientes confirmados com o vírus somam 2.125 na região. Ao comparar com o levantamento da última segunda-feira (18), ocorreu um aumento de 7,21% nos casos positivos.

O total de pacientes infectados estão dividos entre Arujá (182), Biritiba (32), Ferraz (240), Guararema (30), Itaquá (367), Mogi (634), Poá (149), Salesópolis (10), Santa Isabel (79) e Suzano (402).

Recuperados

Segundo o Condemat, são 1.006 pessoas na região que se contaminaram pelo vírus e se recuperaram. Número cresceu 98,36% comparado aos dados de segunda-feira.

Números estão divididos entre Arujá (125), Biritiba (15), Ferraz (52), Guararema (17), Itaquá (164), Mogi (330), Poá (31), Salesópolis (2), Santa Isabel (60) e Suzano (210).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 8.338 possíveis infectados, onde 1.062 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves. Aumento de 1383% nos números de casos suspeitos comparado aos dados de segunda.

Mogi lidera com 3.169 pacientes com suspeita do vírus, onde 522 esperam por exames por apresentarem sintomas mais graves. No último levantamento eram 2.551 suspeitos.

Itaquá está em segundo, com 1.468 pacientes monitorados na cidade, sendo que 179 apresentam sintomas graves e esperam por exames.

Suzano aparece com 1.037 pacientes com suspeita do vírus, com 120 em situação mais grave. A cidade é a quarta na região. No levantamento de segunda-feira eram 990 casos.

Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro no Alto Tietê. São 1.051 pacientes monitorados, onde 96 pacientes com sintomas mais graves.

Poá aparece com 475 casos suspeitos, onde 99 são casos mais graves e aguardam por exames

Arujá vem na sequência, com 398 suspeitos, onde 17 esperam por exames. No levantamento de segunda eram 377 pacientes monitorados.

Santa Isabel contabiliza 381 pacientes suspeitos, onde 16 esperam por exames.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 106, 174 e 79 casos suspeitos, respectivamente. No levantamento de sexta, os dados apontavam para 97, 152 e 78 suspeitos.