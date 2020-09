Com 133 novos pacientes recuperados da Covid-19, índice de curados chega a 71% no Alto Tietê

O Alto Tietê registrou 133 novos pacientes recuperados do coronavírus no último dia. Com isso, índice de pacientes contaminados que se curaram está em 71%. Região soma 17.123 pacientes recuperados da doença até o momento.

No último dia, as dez cidades registraram 13 novos óbitos, divididos entre Arujá (2), Biritiba (2), Ferraz (4), Mogi (4) e poá (1). No total são 1.277 mortes até o momento.

Já o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 345 mortos. Salesópolis segue em último, com 14. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (74), Biritiba-Mirim (25), Ferraz de Vasconcelos (151), Guararema (30), Itaquá (258), Mogi (345), Poá (96), Salesópolis (14), Santa Isabel (65) e Suzano (219).

Casos confirmados

Entre os casos confirmados, Mogi também lidera, com 7.556, não tendo registrado novos casos. Salesópolis figura em último, com 213, tendo registrado 2 novos contaminados. Suzano teve 6 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.833), Biritiba-Mirim (375), Ferraz de Vasconcelos (1.922), Guararema (495), Itaquá (3.906), Mogi (7.556), Poá (1.779), Salesópolis (213), Santa Isabel (1.109) e Suzano (4.776).

Casos recuperados

Mogi ainda possui o maior índice, com 6.215 recuperados, não tendo registrado novos recuperados no último dia. Enquanto Salesópolis o menor, com 171. Em Suzano foram 56 novos recuperados.

O total de recuperados está dividido entre Arujá (1.646), Biritiba-Mirim (237), Ferraz (1.054), Guararema (415), Itaquá (1.822), Mogi (6.215), Poá (799), Salesópolis (171), Santa Isabel (910) e Suzano (3.854).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 74 1.833 1.646 Biritiba 25 375 237 Ferraz 151 1.922 1.054 Guararema 30 495 415 Itaquá 258 3.906 1.822 Mogi 345 7.556 6.215 Poá 96 1.779 799 Salesópolis 14 213 171 Santa Isabel 65 1.109 910 Suzano 219 4.776 3.854 Total 1.277 23.964 17.123

Casos suspeitos