Com 1º caso em Itaquá, região sobe para 16 os infectados pelo coronavírus

Itaquaquecetuba confirmou o primeiro caso de coronavírus na cidade. A Prefeitura divulgou um comunicado nas redes sociais nesta quinta-feira, 26. Agora, a região soma 16 casos confirmados da doença.

O comunicado publicado nas redes sociais da Prefeitura diz que o paciente infectado pela doença está em isolamento domiciliar. De acordo com a nota, o paciente tem 23 anos e trabalha num hospital de Mogi das Cruzes.

No total, o Alto Tietê tem 16 casos confirmados da doença. Atualmente, são 808 casos suspeitos da doença. Um balanço mais atualizado deve sair no final da tarde. O Consórcio de Desenvolvimento do Municípios do Alto Tietê (Condemat) monitora a situação na região.