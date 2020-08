Com 209 novos curados, taxa de recuperados da Covid-19 na região chega a 57%

O Alto Tietê registrou 209 novos pacientes recuperados da Covid-19 no último dia e taxa de recuperados do vírus chega a 57,4%. São 11.627 pacientes curados do vírus. Apesar dos curados, região registrou 9 mortes no último dia, divididas entre Arujá (1), Itaquá (3), Mogi (4) e Poá (1).

Sobre o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 302 óbitos. Salesópolis segue em último, com dez. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (66), Biritiba-Mirim (22), Ferraz de Vasconcelos (126), Guararema (27), Itaquá (235), Mogi (302), Poá (87), Salesópolis (10), Santa Isabel (60) e Suzano (199).

Casos confirmados

Entre os casos confirmados, Mogi também lidera, com 6.188, tendo registrado 67 novos casos. Salesópolis figura em último, com 178, tendo registrado um novo contaminado. Suzano teve 19 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.627), Biritiba-Mirim (275), Ferraz de Vasconcelos (1.538), Guararema (425), Itaquá (3.497), Mogi (6.188), Poá (1.509), Salesópolis (178), Santa Isabel (964) e Suzano (4.048).

Casos recuperados

Mogi ainda possui o maior índice, com 3.445 recuperados. Enquanto Salesópolis o menor, com 157. Em Suzano foram 112 novos recuperados.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (1.352), Biritiba-Mirim (189), Ferraz (882), Guararema (311), Itaquá (1.545), Mogi (3.445), Poá (645), Salesópolis (157), Santa Isabel (698) e Suzano (2.403).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 66 1.627 1.352 Biritiba 22 275 189 Ferraz 126 1.538 882 Guararema 27 425 311 Itaquá 235 3.497 1.545 Mogi 302 6.188 3.445 Poá 87 1.509 645 Salesópolis 10 178 157 Santa Isabel 60 964 698 Suzano 199 4.048 2.403 Total 1.134 20.249 11.627

Casos suspeitos