Com 212 novos recuperados da Covid-19 no Alto Tietê, índice de curados está em 70%

O Alto Tietê registrou 212 novos pacientes recuperados da Covid-19 nos últimos três dias. Com isso, índice de pacientes curados sobre infectados chegou a 70%.

Foram 8 mortes registradas desde sexta-feira. Os novos óbitos estão divididos entre Arujá (1), Itaquá (1), Mogi (5) e Poá (1).

Já o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 377 mortos. Salesópolis segue em último, com 15. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (80), Biritiba-Mirim (28), Ferraz de Vasconcelos (156), Guararema (31), Itaquá (290), Mogi (377), Poá (104), Salesópolis (15), Santa Isabel (66) e Suzano (243).

Casos confirmados

Entre os casos confirmados, Mogi também lidera, com 8.328, tendo registrado 37 novos casos. Salesópolis figura em último, com 228, não tendo registrado novos contaminados. Suzano teve 70 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.980), Biritiba-Mirim (417), Ferraz de Vasconcelos (2.720), Guararema (554), Itaquá (4.630), Mogi (8.328), Poá (1.939), Salesópolis (228), Santa Isabel (1.209) e Suzano (5.214).

Casos recuperados

Mogi ainda possui o maior índice, com 6.273 recuperados, não tendo registrado novos recuperados no último dia. Enquanto Salesópolis o menor, com 201. Em Suzano foram 38 novos recuperados.

O total de recuperados está dividido entre Arujá (1.781), Biritiba-Mirim (290), Ferraz (1.279), Guararema (499), Itaquá (2.299), Mogi (6.273), Poá (980), Salesópolis (201), Santa Isabel (1.080) e Suzano (4.622).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 100.510 possíveis infectados. Aumento de 2.351 casos suspeitos comparado aos dados de sexta-feira.

Mogi lidera com 45.087 pacientes com suspeita do vírus, seguido de Suzano, que aparece com 15.988 pacientes com suspeita do vírus. No levantamento de sexta-feira eram 15.693 casos.

Itaquá tem 9.238 pacientes monitorados na cidade. Ferraz de Vasconcelos tem 8.057 pacientes monitorados, seguido por Arujá com 6.382 e Poá, que contabiliza 6.023 suspeitos.

Santa Isabel contabiliza 4.003 pacientes suspeitos. Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 1.618, 2.509 e 605 casos suspeitos, respectivamente.

