Com 282 novos recuperados da Covid-19, Alto Tietê tem taxa de letalidade em 7%

O Alto Tietê registrou 282 novos pacientes recuperados da Covid-19 nesta terça-feira (28). Número supera os 235 novos infectados registrados na região. Agora a taxa de letalidade do vírus está em 7%, ou seja, a maioria dos infectados se recuperou.

Além dos casos, foram 8 mortes registradas nas últimas 24 horas, em três cidades diferentes: Ferraz de Vasconcelos (2), Mogi das Cruzes (3) e Suzano (3).

Sobre o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 239 óbitos. Salesópolis segue em último, com apenas nove. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (55), Biritiba-Mirim (15), Ferraz de Vasconcelos (109), Guararema (24), Itaquá (180), Mogi (239), Poá (71), Salesópolis (9), Santa Isabel (52) e Suzano (174).

Casos confirmados

Mogi também lidera entre os casos positivos, com 3.676, tendo registrado 70 casos no último dia. Salesópolis figura em último, com 117, tendo registrado um novo contaminado. Suzano teve 29 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.098), Biritiba-Mirim (123), Ferraz de Vasconcelos (1.162), Guararema (270), Itaquá (2.268), Mogi (3.676), Poá (1.033), Salesópolis (117), Santa Isabel (614) e Suzano (2.763).

Casos recuperados

Sobre os casos recuperados da doença, foram 282 no último dia. Mogi possui o maior índice, com 2.344, enquanto Biritiba o menor, com 71. Em Suzano foram 12 novos recuperados.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (901), Biritiba-Mirim (71), Ferraz (479), Guararema (167), Itaquá (778), Mogi (2.344), Poá (341), Salesópolis (86), Santa Isabel (402) e Suzano (1.825).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 55 1.098 901 Biritiba 15 134 71 Ferraz 109 1.162 479 Guararema 24 270 167 Itaquá 180 2.268 778 Mogi 239 3.676 2.344 Poá 71 1.033 341 Salesópolis 9 117 86 Santa Isabel 52 614 402 Suzano 174 2.763 1.825 Total 928 13.135 7.394

