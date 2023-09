Com Ana Castela e Maju Santana, Shows do rodeio de Itaquá prosseguem neste domingo

O Rodeio Fest 2023 de Itaquá prossegue neste domingo com mais shows. Estão previstas apresentações de Ana Castela e DJ Maju Santana. O evento acontece na Estrada Governador Mário Covas Júnior, altura do 1.355, Jardim Adriane.

Itaquá recebe o maior rodeio de portas abertas do Brasil.

Com patrocínio da Chevrolet e de outras marcas, o evento será realizado até o dia 16 de setembro - mês em que a cidade comemora 463 anos de fundação.

Os principais artistas da atualidade se apresentam desde o dia 6 (quarta-feira) com shows para uma mutidão de pessoas: Gusttavo Lima, Maiara e Maraisa, Zé Neto e Cristiano, Marcos e Bueno, Thiaguinho, Ana Castela, Léo Santana, DJ Alok e Maju Santana.

“É a maior festa do peão de Itaquá e do Alto Tietê, com uma das melhores programações do País, entrada franca para a população e custo zero para os cofres públicos. Esperamos receber até 400 mil pessoas nos sete dias de festa”, afirma o prefeito Eduardo Boigues.

O Itaquá Rodeio Fest tem patrocínio de algumas marcas, entre elas a gigante automobilística Chevrolet (Cota Apresenta); além da Toledo Ambiental, Cerveja Império, Plena Saúde, Sucata Guarulhos e Quavo Construtora (Cota Master).

Mega estrutura

Com um projeto inclusivo, sustentável, inovador, acessível e verticalizado, o Itaquá Rodeio Fest integra as comemorações oficiais do aniversário da cidade, que completou 463 anos de emancipação política-administrativa em 8 de setembro.

A festa é realizada numa mega estrutura, que foi montada no Jardim Adriane, bairro vizinho à rodovia Ayrton Senna. O acesso facilitado permite o evento receber o público do Alto Tietê e de outras regiões, como Vale do Paraíba, litoral norte e litoral sul, e ABCD, além de moradores da Grande São Paulo e da capital.

Ideal para os apaixonados por rodeio e por grandes shows, o Itaquá Rodeio Fest também é organizado pensando na família e no conforto de todo o público. O evento conta com parque de diversões, banheiros, bares e estacionamento.

A Praça de Alimentação é um grande gerador de empregos e de novas oportunidades. Os espaços são disponibilizados gratuitamente para pequenos comerciantes da cidade e região.

Solidário

A Prefeitura informou que para garantir que o Itaquá Rodeio Fest aconteça com total segurança e maior controle de acesso, a organização criou a entrada solidária. Os ingressos gratuitos para os setores de arena e da arquibancada podem ser trocados por alimentos não-perecíveis. Toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social do município.

Para cada show é solicitado um mantimento específico. É permitida a aquisição de um ingresso por CPF para cada dia de atração artística.

Já para assistir aos shows no frontstage (em frente ao palco), na área VIP e nos camarotes, a entrada custa a partir de R$ 60. O Itaquá Rodeio Fest também tem camarotes corporativos, com capacidade para até dez pessoas. As vendas para este setor estão sendo feitas exclusivamente pelo WhatsApp (019) 99177-7940.

Acessibilidade

A Prefeitura de Itaquá informou que o Itaquá Rodeio Fest chegou e, para que todos possam aproveitar os sete dias de festa em comemoração aos 463 anos da cidade, de 6 a 16 de setembro, a organização do evento preparou um esquema de acessibilidade e de inclusão.

Para começar, as pessoas com necessidades especiais tiveram um ponto exclusivo na cidade para a retirada solidária de ingressos, para assistirem às atrações do Itaquá Rodeio Fest de graça. A retirada ocorreu na Secretaria Municipal da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, na Vila Zeferina. Sucesso em adesão, a iniciativa beneficiou pessoas com todo o tipo de deficiência, física ou intelectual.

A área dos shows do Itaquá Rodeio Fest também foi pensada para receber todos os tipos de públicos, com um projeto inclusivo, sustentável, inovador, acessível e verticalizado. O espaço foi preparado para oferecer a melhor acessibilidade para cadeirantes e pessoas com necessidades especiais.

Há, por exemplo, banheiros exclusivos para atender este público. Além disso, a estrutura abarca elevador para facilitar o acesso para quem for assistir às atrações do camarote - corporativo ou individual.

A proposta de tornar o evento acessível a todos foi do prefeito Eduardo Boigues (PP), responsável por levar o rodeio para Itaquá com custo zero para os cofres públicos. Para Boigues, é imprescindível que o Itaquá Rodeio Fest seja também uma festa de inclusão:

“Desde que iniciamos a preparação das comemorações do aniversário da nossa cidade, deixei bem claro que queria uma festa com custo zero para o município e que fosse, de fato, solidária e para todas as pessoas, sem excluir ninguém. Por isso, fizemos questão de que a empresa organizadora realizasse um projeto para oferecer acessibilidade e inclusão”, reforça.

Além de todos os recursos que facilitam a acessibilidade, os shows também possuem intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais), o que facilita a compreensão para este público.