Com apoio do Sebrae-SP, Condemat+ debate transformação social por meio do empreendedorismo feminino

O Sebrae-SP participou nesta terça-feira (27/05) de um evento promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), com foco no fortalecimento do empreendedorismo feminino como ferramenta de transformação social. O encontro reuniu representantes dos Fundos Sociais, Secretarias de Assistência Social e da Mulher dos 14 municípios que integram o consórcio.

Durante a reunião ordinária da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres do Condemat, a gestora estadual do Sebrae Delas, Ana Flávia Silva Moura, destacou a importância de criar um ecossistema favorável para os negócios liderados por mulheres, por meio de programas e parcerias com a iniciativa privada e entidades.

“Empreender oferece uma oportunidade real de mudança de vida, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade. Muitas não conseguem sair de ciclos de violência por falta de autonomia financeira. Por isso, políticas públicas e o empreendedorismo feminino precisam caminhar juntos. Precisamos de ações afirmativas que impulsionem a equidade de gênero. Apesar dos avanços, estimativas indicam que levaremos cerca de 136 anos para alcançar igualdade plena”, refletiu Ana Flávia.

A gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa, também participou do encontro e reforçou a importância da articulação entre o Sebrae-SP e os municípios do Alto Tietê. “As mulheres representam uma força empreendedora expressiva na região. No caso dos microempreendedores individuais, elas já são 44% das empresas ativas. Nossa missão é apoiar e orientar essas empreendedoras, tornando sua jornada mais acessível e sustentável”, destacou.

Clau Camargo, presidente da Câmara Técnica e do Fundo Social de Arujá, enfatizou o papel do empreendedorismo como ferramenta de transformação de realidades. “Trabalhamos para fechar esse sistema, acolhendo essa mulher e a capacitando para sair desse ciclo de violência e ambiente agressor”, afirmou.

O evento também contou com a presença de Ivanda Sobrinha, coordenadora da causa de enfrentamento às violências contra mulheres e meninas do Instituto Natura. Ela apresentou o Programa Acolhe, iniciativa da qual o Condemat é signatário, voltada ao suporte e acolhimento de mulheres em situação de violência.

Além das lideranças institucionais, participaram da reunião presidentes dos Fundos Sociais, secretárias municipais e profissionais que atuam diretamente na linha de frente do combate à violência contra mulheres na região.