Com área 100% coberta, Suzano Music Festival recebe nesta sexta Murilo Huff

A chuva não será problema para os fãs do cantor Murilo Huff, que sobe ao palco do Suzano Music Festival, nesta sexta-feira, 10 de abril, no Parque Max Feffer, em Suzano, que conta com área 100% coberta, áreas de descanso, espaços instagramáveis e uma ampla praça de alimentação com diversas opções gastronômicas.

Para quem busca uma experiência diferenciada, o festival oferece camarotes para até 10 pessoas, camarotes empresariais para até 40 pessoas, além de áreas VIP e open bar. O evento também foi planejado para ser acessível, com espaço reservado para pessoas com deficiência (PCD), além de rampas e piso adequado, mais de 200 banheiros químicos e estacionamento pago. Assinada pela Pilar Organizações, a estrutura do evento foi planejada para garantir uma experiência completa, permitindo que os fãs curtam cada momento do show sem se preocupar com chuva ou frio.

O cantor Murilo Huff, dono de hits que acumulam milhões de visualizações, como “Dois Enganados” e “Deixa Eu”, é presença constante nas paradas de sucesso e promete um show emocionante para o público da região. A programação da noite também conta com shows de Thiago & Graciano, Marcos & Bueno e Roger & Rogério, garantindo um evento repleto de música e emoção. Os portões abrem diariamente às 17h, com apresentações no palco 2 a partir das 18h. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo www.bilheteriadigital.com/suzanomusic ou na bilheteria instalada no festival.

Com uma área superior a 10 mil metros quadrados, o Suzano Music Festival conta com dois palcos, sendo o principal com 40 metros de extensão. O evento terá sistema de som de alta potência, painéis de LED e torres de delay, assegurando qualidade sonora e visual em todos os pontos do espaço.

No sábado (11/04), o público poderá curtir uma noite de grandes sucessos com shows de Leo Santana e da dupla Maiara & Maraisa. A programação também inclui apresentações de Claudia Oliveira e Amanda Lins. Encerrando o festival no domingo (12/04), a banda Roupa Nova sobe ao palco como grande atração da noite, prometendo um show emocionante. A abertura fica por conta da Banda CORE e Acoustix.

Ingressos e informações

Os ingressos seguem à venda para os setores Pista Premium, Área VIP, Front Stage e Camarotes, e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site:

www.bilheteriadigital.com/suzanomusic

Mais informações:

www.suzanomusicfestival.com.br