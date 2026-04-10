Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 10 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Com área 100% coberta, Suzano Music Festival recebe nesta sexta Murilo Huff

Estrutura do evento foi planejada para garantir uma experiência completa, permitindo que os fãs curtam cada momento do show

10 abril 2026 - 16h34Por da Reportagem Local
cantor Murilo Huff, dono de hits que acumulam milhões de visualizações, promete um show emocionante para o público da regiãocantor Murilo Huff, dono de hits que acumulam milhões de visualizações, promete um show emocionante para o público da região - (Foto: Divulgação/Murilo Huff)

A chuva não será problema para os fãs do cantor Murilo Huff, que sobe ao palco do Suzano Music Festival, nesta sexta-feira, 10 de abril, no Parque Max Feffer, em Suzano, que conta com área 100% coberta, áreas de descanso, espaços instagramáveis e uma ampla praça de alimentação com diversas opções gastronômicas.

Para quem busca uma experiência diferenciada, o festival oferece camarotes para até 10 pessoas, camarotes empresariais para até 40 pessoas, além de áreas VIP e open bar. O evento também foi planejado para ser acessível, com espaço reservado para pessoas com deficiência (PCD), além de rampas e piso adequado, mais de 200 banheiros químicos e estacionamento pago. Assinada pela Pilar Organizações, a estrutura do evento foi planejada para garantir uma experiência completa, permitindo que os fãs curtam cada momento do show sem se preocupar com chuva ou frio.

O cantor Murilo Huff, dono de hits que acumulam milhões de visualizações, como “Dois Enganados” e “Deixa Eu”, é presença constante nas paradas de sucesso e promete um show emocionante para o público da região. A programação da noite também conta com shows de Thiago & Graciano, Marcos & Bueno e Roger & Rogério, garantindo um evento repleto de música e emoção. Os portões abrem diariamente às 17h, com apresentações no palco 2 a partir das 18h. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo www.bilheteriadigital.com/suzanomusic ou na bilheteria instalada no festival.

Com uma área superior a 10 mil metros quadrados, o Suzano Music Festival conta com dois palcos, sendo o principal com 40 metros de extensão. O evento terá sistema de som de alta potência, painéis de LED e torres de delay, assegurando qualidade sonora e visual em todos os pontos do espaço. 

No sábado (11/04), o público poderá curtir uma noite de grandes sucessos com shows de Leo Santana e da dupla Maiara & Maraisa. A programação também inclui apresentações de Claudia Oliveira e Amanda Lins. Encerrando o festival no domingo (12/04), a banda Roupa Nova sobe ao palco como grande atração da noite, prometendo um show emocionante. A abertura fica por conta da Banda CORE e Acoustix. 

Ingressos e informações

Os ingressos seguem à venda para os setores Pista Premium, Área VIP, Front Stage e Camarotes, e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site:

www.bilheteriadigital.com/suzanomusic 

Mais informações:

www.suzanomusicfestival.com.br 

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Alto Tietê: Governo de SP vai pagar R$ 37,5 milhões em bônus da educação
Região

Alto Tietê: Governo de SP vai pagar R$ 37,5 milhões em bônus da educação

Câmara de Mogi realiza sessão solene dos 10 anos da 'Rota da Luz'
Região

Câmara de Mogi realiza sessão solene dos 10 anos da 'Rota da Luz'

Lançamento de Parque Permanente de Flores e Plantas reúne autoridades e produtores em Arujá
Região

Lançamento de Parque Permanente de Flores e Plantas reúne autoridades e produtores em Arujá

Capacitação qualifica agentes no combate à esporotricose em Ferraz
Região

Capacitação qualifica agentes no combate à esporotricose em Ferraz

Falha de sinalização causa atrasos nas linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM
Região

Falha de sinalização causa atrasos nas linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM

CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 11 e 12 de abril
Transporte

CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 11 e 12 de abril