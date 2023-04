Com canal no YouTube, mogiano lança revista com tirinhas para colorir

O mogiano Wilson Cardoso lançou, na semana passada, uma revista com tirinhas para colorir. Cardoso tem um canal no YouTube chamado “TAWC! Tirinhas Animadas com Wilson Cardoso”, onde ele interpreta um “personagem que parece viver num mundo de desenhos animados”, de acordo com a própria definição.

Wilson afirma que fez os personagens cartunizados para colorir após perceber que os vídeos de seu canal do YouTube foram bem aceitos. Na primeira leva, foram produzidos 2.100 exemplares. “Eu quero criar mais exemplares desse volume 1, como também produzir mais desenhos para volumes 2, 3. No canal tem bastante material para eu fazer vários volumes”, explica.

Produzindo as tirinhas para o YouTube desde junho de 2020, Wilson explica seu objetivo: “mostrar o poder da imaginação e criatividade e que elas podem mudar a vida de muita gente. Mostrar que a alegria pode estar presente em qualquer fase”.

ALCANCE DO PROJETO

Para aumentar o alcance do projeto, Cardoso fechou uma parceria com a Livraria Patão, localizada na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 33, no Centro de Mogi das Cruzes. Cada exemplar do volume 1 custa R$ 11,00 e tem 12 páginas, com dois desenhos em cada. Além da livraria, é possível comprar o livro para colorir direto com Wilson pelo número 93940-2351.