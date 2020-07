Com capacidade para 200 alunos, Mogi inicia creche na Vila Moraes

A Prefeitura de Mogi das Cruzes deu início ontem às obras da creche da Vila Moraes, na Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, s/nº. A unidade, que será construída no novo modelo sustentável com soluções ecológicas, terá capacidade para atender 200 alunos em período integral. O prefeito Marcus Melo (PSDB) visitou o local.

A creche terá sete salas de atividades, dois berçários, pátio coberto/refeitório, além das áreas pedagógica, administrativa, serviços e de convívio. “É um grande avanço para o bairro, que receberá uma creche moderna e sustentável com capacidade para 200 alunos”, disse o prefeito.

O bairro é atendido atualmente por uma unidade que atende 40 alunos. O início das obras da nova unidade foi acompanhado pelo vereador Clodoaldo de Moraes, pela secretária municipal de Educação, Juliana Guedes e o titular da Pasta de Obras, Thiago Takeuchi. O investimento é de R$ 2.766.966,02.

Creches sustentáveis

As novas creches sustentáveis são as referências em edificações verdes da cidade. “São prédios adequados para o desenvolvimento dos nossos alunos, que aprendem desde cedo a importância do meio ambiente”, disse a secretária de Educação, Juliana Guedes.

Cada escola possui 10 soluções ecológicas, como placas fotovoltaicas com um sistema sustentável de energia solar e o reuso de águas pluviais. Mogi ocupa a 25ª posição entre as 92 certificadas com o Selo Município VerdeAzul, por meio do programa Município VerdeAzul, ligado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente.

O novo prédio faz parte das 16 creches que serão entregues na cidade, das quais sete (Jd. Aracy, Mogi Moderno, Jundiapeba (2), Jardim Universo, Jardim Aeroporto, Vila Natal) já foram inauguradas e junto à creche da Vila Moraes mais oito estão em construção (Vila São Paulo/Botujuru, Vila Nova Estação, Jundiapeba (4), Vila São Sebastião e Socorro).

Três unidades estão em ampliação, gerando mais de 3 mil vagas.