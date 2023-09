Com caso de raiva em SP, prefeituras ofertam vacinas no Alto Tietê

As prefeituras do Alto Tietê ofertam vacinas contra a raiva para os animais das cidades. O DS procurou as administrações municipais após o primeiro caso de raiva em cães na cidade de São Paulo desde 1983. Todas as cidades descartaram a existências de casos da doença.

Das dez cidades da região, apenas Suzano informou que realiza periodicamente a vacinação contra a doença na cidade. Segundo explicou, sempre nas primeiras quartas-feiras de cada mês é realizada uma ação.

“O munícipe interessado deve comparecer à sede da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos (onde ocorre a aplicação do imunizante), localizada na rua Waldemar Augusto, 300, no Parque Residencial Casa Branca, das 9 às 16 horas. É necessário apresentar documento pessoal e um comprovante de residência de Suzano. Caso o animal seja bravo, deve utilizar focinheira”, explica a Prefeitura.

A Prefeitura de Mogi fará uma ação especial neste domingo, a partir das 7 horas, para cães e gatos, no Mercado do Produtor, durante o evento Saúde na Feira, dentro da programação do Aniversário da Saúde.

“Para vacinar, o proprietário do animal deve apresentar documento pessoal e comprovante de endereço no município para realizar a vacinação”, explica a Prefeitura de Mogi.

Em Ferraz, a Prefeitura informou que foi realizada uma ação especial de vacinação no último dia 2, e que para “a próxima estamos aguardando chegar uma nova remessa de vacinas para dar continuidade”.

Já em Arujá a vacinação é realizada de forma periódica, sempre na sede da Vigilância em Zoonoses, localizada Avenida Londres, 350 – Portão.

Já a Prefeitura de Guararema oferta a vacina de forma periódica, mas mediante cadastro prévio pelo site Bora ser Feliz (https://boraserfeliz.guararema.sp.gov.br/).

Já a Prefeitura de Poá realiza campanhas de vacinação desde 2021 nos bairros. A programação é divulgada previamente pela Secretaria de Comunicação, através do site da prefeitura e redes sociais. Além disso, está disponível o telefone do CEBEAP para mais informações - 4638-1330.

Protocolo de confirmação

O DS também questionou sobre se existe algum protocolo quando confirmado um caso de raiva.

Em Suzano, a Coordenação de Controle de Zoonoses realiza uma ação local de bloqueio, que consiste na vacinação de todos os animais daquela região.

Em Mogi a orientação é acionar a Zoonoses pelos telefones 4794-4343 ou 4798-6785. Entre os sintomas da doença estão mudanças no comportamento, tais como excitação excessiva, agressividade e salivação abundante.

Já em Ferraz a orientação se caso algum animal apresentar sintomas é deixá-lo em observação por 10 dias. “Se o animal adoecer, morrer, desaparecer ou mudar de comportamento, comunicar o fato imediatamente ao serviço de saúde que vai tomar as devidas providências e encaminhamentos”.

A administração ainda explica que se uma pessoa é mordida pelo animal deve tomar as seguintes medidas: lavar imediatamente o ferimento com água e sabão; procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para orientações e medidas profiláticas pós-exposição.

Em Arujá a atuação é semelhante. Quando há a confirmação de algum caso de raiva, as pessoas que tiveram contato com o animal são encaminhadas para o pronto-socorro. Enquanto a equipe de vigilância em Zoonoses atua no “levantamento epidemiológico da região e consequentemente medidas de bloqueio de foco, que consiste na delimitação do local de registro, identificação das populações caninas, felinas e vacinação dentro do perímetro”.

Por fim, em Guararema, os casos de animais positivos para raiva devem ser informados para as áreas competentes dos serviços de Saúde municipais, para que seja realizada a busca por pessoas expostas e iniciadas as medidas profiláticas conforme a situação.