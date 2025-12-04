Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Com crescimento de 2.400%, Ferraz transforma tampinhas na 5ª edição do Tampinha Premiada

Volume de tampinhas coletado saltou de 300 quilos em 2021 para 700 quilos em 2022, chegando a 2 toneladas em 2023 e dobrando novamente em 2024

04 dezembro 2025 - 12h56Por De Ferraz
- (Foto: Vinícius Cavalcante - Secom/FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos celebra os resultados da 5ª edição do Projeto Tampinha Premiada, uma iniciativa conjunta das Secretarias de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, Educação e Desenvolvimento Econômico e Agricultura. Criado em 2021, o programa já se firmou como uma das principais ações de educação ambiental e mobilização comunitária da cidade.

Desde sua criação, o crescimento do Tampinha Premiada chama atenção. O volume de tampinhas coletado saltou de 300 quilos em 2021 para 700 quilos em 2022, chegando a 2 toneladas em 2023 e dobrando novamente em 2024, quando atingiu 4 toneladas. Em 2025, o projeto registrou seu recorde histórico, alcançando 7,73 toneladas. O avanço representa um aumento de mais de 2.400% em apenas cinco anos, consolidando Ferraz de Vasconcelos como referência regional em educação ambiental participativa.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, José Aparecido Nascimento, para 2026, a meta é ainda mais ambiciosa: alcançar 10 toneladas de tampinhas recicladas, ampliando o impacto socioambiental do programa e fortalecendo a participação da comunidade. "Além de contribuir para a redução de resíduos plásticos, o projeto intensifica a educação ambiental na rede municipal, incentiva o consumo consciente, fortalece a mobilização das famílias e garante apoio direto a animais em situação de vulnerabilidade", afirma.

SOBRE O PROJETO

Realizado diretamente nas escolas municipais, o Tampinha Premiada envolve toda a comunidade escolar, alunos, famílias, professores e funcionários, na coleta de tampinhas plásticas. Em 2025, 25 unidades de ensino aderiram ao projeto. Após a coleta, o material é encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente, responsável pela venda das tampinhas. Toda a verba arrecadada é destinada ao Projeto Fome do Cão, que fornece ração para cães e gatos errantes do município e apoia protetores independentes.

