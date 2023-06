Com emoção, devoção e arte, Encontro de Tapetes de Itaquá atrai mais de 10 mil pessoas

Mais de 10 mil pessoas acompanharam o XXXII Encontro de Tapetes de Corpus Christi, promovido na última quinta-feira (8) pela Secretaria de Cultura de Itaquaquecetuba nas imediações da praça Padre João Álvares, no centro.

Com a apresentação de 84 tapetes confeccionados por aproximadamente mil voluntários, o evento emocionou os presentes com a missa solene na Igreja Matriz e a procissão que percorreu os tapetes. Ao final do dia, os mosaicos que mais se destacaram foram premiados.

Os três melhores tapetes das categorias especial e estudantil precisaram seguir os critérios estabelecidos pelo regulamento como técnicas na montagem, maior criatividade e originalidade, pertinência temática e o maior número de materiais recicláveis.

Na categoria especial, foram avaliados um conjunto de três tapetes por grupo, sendo que a equipe de Nossa Senhora de Fátima levou o 1° lugar, o Sacrário Vivo que também se destacou levou o 2° e a Arte Sacra ficou em 3°.

Já na categoria estudantil, o 1° lugar ficou com a EMEB Ver. Antônio Rodrigues Gallego, o 2° com a EMEB Sebastião Gregório dos Santos e quem levou o 3° foi a EMEB José Piacentini.

O primeiro colocado de cada categoria recebeu R$ 10 mil, além de troféu e medalha de ouro. Já o segundo lugar levou para casa R$ 7 mil, troféu e medalha de prata e, por fim, o terceiro foi contemplado com R$ 5 mil, troféu e medalha de bronze.

"Cada encontro de tapetes é um misto de sentimentos. Vejo nossa cidade se reencontrando com a própria cultura, com a arte e a espiritualidade. Todas as equipes surpreenderam e trouxeram mosaicos ainda mais bonitos. Estão de parabéns", disse a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.

Para as confecções, os trabalhos foram iniciados por volta das 7h, quando os materiais recicláveis, serragens e areia começaram a ocupar as ruas. A montagem seguiu até as 13h, quando a equipe avaliadora abriu os julgamentos.

A comissão foi composta por Elaine Lopes, coordenadora pedagógica do Instituto Ecopistas, de Mogi das Cruzes, por Flávio Garrio, que é design gráfico, artista plástico e docente na Faculdade Paulista de Artes, de São Paulo, por Honório Costa, produtor cultural de Poá, por Carlos Magno Rodrigues, fotógrafo, jornalista e produtor audiovisual de Suzano, e pelo seminarista Daniel Francisco Silva.

Além das atividades alusivas à data, o evento contou com feira gastronômica que reuniu barracas de pastel, hambúrguer e bebidas. Após a procissão, equipes da Secretaria de Serviços Urbanos iniciaram a limpeza das vias e o trânsito foi liberado após 30 minutos.

Presente no evento ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mila Prates Queiroz, o prefeito Eduardo Boigues celebrou a importância do evento.

"Foi um dia especial de devoção, arte e cidadania. Ver as imediações da praça tomada por famílias e munícipes vivendo a cidade de maneira organizada e segura me faz refletir o quanto nosso trabalho vem dando certo. Essa é a cidade que queremos", finalizou.