Com entrada gratuita, Mogi recebe evento que reunirá empreendedoras para palestras e networking

No Mês da Mulher, a cidade de Mogi das Cruzes vai receber o 1º Encontro de Empreendedoras no próximo dia 21, quinta-feira, às 19 horas, no auditório do prédio do Helbor Dual Patteo Mogilar. A entrada é gratuita, com vagas limitadas. Basta fazer a inscrição no Sympla.

Organizado pela empresária Janaina Assis, CEO da B2Gether, o evento terá uma programação recheada para empresárias da região que desejam fazer networking, trocar experiências e assistir a dois bate-papos inspiradores com empreendedoras de sucesso.

Uma delas é a dentista Natalia Abdo, que é referência em tratamento de flacidez e atua em Mogi das Cruzes e em São Paulo. Outra presença confirmada é a da empresária Monique Costa, fundadora da loja de roupa IM STORE, que contabiliza mais de 195 mil seguidores no Instagram.

Enquanto Natalia vai abordar o tema “Do início ao sucesso: Como se destacar no mercado”, Monique vai falar sobre “Como fazer seu negócio crescer no digital e transformá-lo em uma máquina de vendas”.

O evento também terá o lançamento do livro “O novo jeito de empreender”, publicado pela Editora Gregory e 100% escrito por mulheres empreendedoras, que trazem suas histórias, aprendizados e experiências no empresariado. Uma das autoras é Janaina Assis.

“O objetivo desse evento é enaltecer a relevância das mulheres empreendedoras e promover um espaço onde seja possível nos conectarmos, trocar experiência e aprender umas com as outras. Será um momento muito enriquecedor”, pontua a organizadora do evento.

Informações gerais sobre o evento

Tema: 1º Encontro de Empreendedoras em Mogi das Cruzes

Data: 21 de março de 2024

Horário: às 19 horas

Local: Auditório do Helbor Dual Patteo Mogilar (Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes, 703 - Vila Mogilar, Mogi das Cruzes - SP, 08773-490)

Inscrições no link: https://www.sympla.com.br/evento/1-encontro-de-empreendedoras/2370413?referrer=www.google.com