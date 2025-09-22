Com Fernando Seabra e Larissa Ashiuchi, 'Maratona da Inovação' reúne 350 pessoas

O evento “Maratona da Inovação”, promovido pelo grupo Elas Brilhantes com foco no empreendedorismo e na visão de negócios, reuniu cerca de 350 pessoas no salão de eventos do Suzano Futebol Clube, o Suzaninho, ao longo deste sábado (20/09).



A ação da entidade idealizada pela empresária Madalena Vasconcelos, a Madah, incluiu palestras promovidas pela gestora pública e grande apoiadora do empreendedorismo feminino, Larissa Ashiuchi, e do empresário Fernando Seabra, autor do best-seller “A Mandala da Inovação”, TEDx Speaker e investidor anjo, considerado uma das principais referências nacionais em inovação, tudo para garantir o amplo aprendizado dos presentes.



A abertura do evento contou com a leveza e a inspiração da presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, entre 2017 e 2024, com a palestra "Protagonismo e Empreendedorismo Feminino", na qual Larissa deu as boas-vindas ao público com falas voltadas à iniciativa necessária para manter um negócio, tendo como foco central a confiança que as mulheres devem ter ao administrar seus projetos pessoais e profissionais na busca pelo sucesso.



Larissa, que esteve acompanhada de seu marido e secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, e do secretário de Governo de Suzano e padrinho do Elas Brilhantes, Alex Santos, destacou que foi uma honra participar de um evento promovido por um grupo tão atuante em prol do público feminino. "A Madah é uma grande amiga que faz um trabalho maravilhoso por meio do Elas Brilhantes, por isso, quando recebi o convite para integrar esta imersão, não pude recusar. Tratar do empreendedorismo feminino é falar de busca por oportunidades e conquista de espaço, algo que nós, mulheres, estamos cada vez mais acostumadas a fazer", comentou.



Após isso, foi a vez de Seabra assumir o palco, iniciando a série de dinâmicas e orientações de sua apresentação, incluindo exemplos práticos e teóricos de empresas de múltiplas áreas e atividades voltadas ao autoconhecimento e ao desenvolvimento de práticas positivas para os empresários presentes, guiando o restante do dia com sua expertise ao mesclar momentos de fala com trocas de experiência entre os espectadores.



O empresário agradeceu a recepção dos organizadores e afirmou que todos os presentes foram pessoas em busca de conhecimento e de ferramentas para evoluir. "Me considero honrado em ser um instrumento deste ideal de mudança por meio das minhas vivências, portanto, agradeço a Madah e o grupo Elas Brilhantes pela recepção, bem como a Larissa, o Alex e a todas as autoridades presentes por me receberem", destacou.



Por sua vez, Madah registrou que a vinda de Seabra a Suzano, bem como a presença de Larissa e Rodrigo Ashiuchi, são mostras de que há um trabalho sério por parte da entidade e do poder público em prol do empreendedorismo na cidade. "É motivo de muita felicidade estar aqui neste sábado, com uma referência nacional no setor do empreendedorismo como o Fernando, e com uma figura tão impactante para as mulheres suzanenses como a Larissa. Buscamos garantir um momento único aos empreendedores que, sem dúvida, saíram muito felizes e diferentes após esta imersão", apontou a idealizadora do Elas Brilhantes.



Na oportunidade, também estiveram presentes o presidente da Câmara da Municipal de Suzano, Artur Takayama; o parlamentar Adilson Horse; os secretários municipais Renata Priscila (Educação) e Paulo Pavione (Comunicação); o presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo; e o presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui.



