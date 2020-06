Com flexibilização da quarentena, Biblioteca Me Mogi agendará empréstimo de livros

A partir de segunda-feira (29) a Biblioteca Municipal voltará a emprestar livros mediante agendamento. A reserva poderá ser feita pelos telefones 4798-6986 e 4798-6987, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou a qualquer momento pelo email biblioteca.cultura@pmmc.com.br. A retirada dos livros será de segunda a sexta, das 11h às 15h, exclusivamente no piso térreo do Centro Cultural e com restrições de acesso e obrigatoriedade do uso de máscaras.

O atendimento presencial e acesso à biblioteca foram interrompidos em março devido às restrições adotadas para reduzir os riscos de contaminação pelo novo Coronavírus.

Esta retomada do serviço de empréstimo, com as devidas restrições, é possível por conta da reclassificação de Mogi das Cruzes e demais cidades do Alto Tietê da fase 1-vermelha para a fase 2-laranja no Plano São Paulo, que permite a flexibilização da quarentena com a reabertura de setores comerciais e de serviços.

“Nosso objetivo é facilitar o acesso a livros e conteúdos didáticos, principalmente para os estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio”, explica o secretário municipal de Cultura e Turismo, Mateus Sartori. Antes da pandemia, os livros didáticos eram restritos a consultas na biblioteca. A mudança é para que os estudantes tenham a oportunidade de continuar a preparação para o Enem mesmo com a biblioteca ainda fechada.

“No processo de empréstimo dos livros, seguiremos todos os protocolos sanitários para atendimento, incluindo higienização de livros na entrega e uma espécie de ‘quarentena’ dos exemplares após a devolução, que ficarão separados do restante do acervo por quatro dias, sem uso ou novos empréstimos nesse período”, completa Sartori.

A Biblioteca Municipal existe oficialmente desde 1948, sendo seu acervo variado para atender, principalmente, a pesquisas estudantis e empréstimo de livros de literatura a toda a população mogiana, disponibilizando prontamente todo tipo de conhecimento.

O acervo é composto por mais de 35 mil títulos dos mais diversos segmentos, dentre eles literatura brasileira, estrangeira, infantil, biografias, almanaques, dicionários, história e contos de Mogi das Cruzes. Possui ainda em seu acervo diversos títulos em Braille, sistema de leitura por meio do tato, direcionado a portadores de necessidades visuais.

Prefeitura

Também devido à flexibilização da quarentena, a Prefeitura de Mogi das Cruzes está agendando atendimentos presenciais aos munícipes. O atendimento é de segunda a sexta, das 11h às 15h, exclusivamente no piso térreo e também com restrições de acesso e obrigatoriedade do uso de máscaras.

O agendamento pode ser feito diretamente no site, pelo endereço http://agendamentopac.pmmc.com.br/ (sete dias por semana, 24 horas por dia) ou pelos telefones 94333-8153 e 99769-9505 (de segunda a sexta, das 8h às 17h).