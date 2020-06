Com flexibilização da quarentena, Mogi agendará atendimento ao público

A Prefeitura de Mogi das Cruzes inicia amanhã um sistema de agendamento para atendimento presencial aos munícipes em seu prédio sede e nas unidades do PAC Central e de Jundiapeba.

O serviço será de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, exclusivamente no piso térreo e com restrições de acesso e obrigatoriedade do uso de máscaras. O agendamento é pelos telefones 94333-8153 e 99769-9505, durante o horário de expediente interno (das 8h às 18h).

Esta retomada do atendimento, com restrições, será possível devido à reclassificação da cidade da fase 1-vermelha para a fase 2-laranja, no Plano São Paulo, que permite a flexibilização da quarentena com a reabertura de setores comerciais e de serviços.

A medida vale para o período de 15 a 28 de junho, quando deve ocorrer uma nova avaliação do Governo de Estado quanto à classificação dos municípios.

O atendimento ocorrerá mediante uma série de regras para manter o distanciamento entre as pessoas e as normas sanitárias que visam à redução do risco de contágio pelo novo Coronavírus, tanto no atendimento ao público quanto no expediente interno dos setores da Prefeitura.

Entre as regras, está a exigência de distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas em todos os ambientes, internos e externos (exceto para acompanhantes daqueles que necessitam de cuidados especiais), demarcação de áreas de fluxo de pessoas para evitar aglomerações, exigência do uso de máscaras (sem máscara, o cidadão não poderá entrar na unidade de atendimento).

Prefeitura disponibilizará álcool em gel 70% para uso de funcionários e cidadãos, em pontos estratégicos e de fácil acesso, especialmente onde não seja viável a lavagem das mãos com água e sabão