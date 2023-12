Com investimento de R$ 3,2 milhões, Itaquá inicia reforma do Terminal Urbano Manoel Feio

A Prefeitura de Itaquaquecetuba iniciou, nesta semana, a reforma e modernização do Terminal Urbano Manoel Feio. Além do terminal, a praça Juscelino Kubitschek, ao lado, também será revitalizada. Os trabalhos contam com investimento de R$ 3,2 milhões e o prazo para conclusão é de 12 meses.



Na primeira etapa, as equipes trabalham na demolição da estrutura e a próxima será a construção de guichês de atendimento, de seis plataformas para embarque e desembarque, além da cobertura. A praça vai receber pista de caminhada, espaço para eventos, novos bancos, urbanismo e iluminação de LED.



"O Terminal Urbano Manoel Feio é uma das estruturas mais antigas da cidade e recebe um grande fluxo de passageiros todos os dias. A reforma vai tornar o espaço mais acessível, moderno e dinâmico", disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.



A estrutura tem localização estratégica, em frente à estação Engenheiro Manoel Feio da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), e de acordo com o prefeito Eduardo Boigues, a reforma marca uma nova etapa para a mobilidade do município.



"Queremos uma cidade mais conectada, com transporte de qualidade. Por isso já entregamos novos ônibus, implementamos o bilhete de integração Viaja Fácil e estamos instalando novos abrigos nos pontos de parada. O trabalho não para e o terminal vai dar outra cara para os bairros do entorno", completou o prefeito Eduardo Boigues.