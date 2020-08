Com mais 11 mortes por Covid-19 em 24h, Alto Tietê chega a 960 vítimas fatais

O Alto Tietê registrou mais 11 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas e total chega a 960. Foram registradas também 259 infectados no último dia, e a proporção de infectados por 100 mil habitantes sobe para 849. Total de casos positivos chega a 14.038, com 7.728 curados.

As novas vítimas fatais foram registradas em seis cidades: Arujá (2), Ferraz (3), Itaquá (3), Mogi (1), Poá (1) e Santa Isabel (1).

Sobre o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 242 óbitos. Salesópolis segue em último, com apenas nove. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (57), Biritiba-Mirim (16), Ferraz de Vasconcelos (117), Guararema (24), Itaquá (187), Mogi (242), Poá (73), Salesópolis (9), Santa Isabel (54) e Suzano (181).

Casos confirmados

Mogi também lidera entre os casos positivos, com 4.027, tendo registrado 99 casos no último dia. Salesópolis figura em último, com 124, tendo registrado seis novos contaminados. Suzano teve 80 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.175), Biritiba-Mirim (160), Ferraz de Vasconcelos (1.220), Guararema (285), Itaquá (2.367), Mogi (4.027), Poá (1.105), Salesópolis (124), Santa Isabel (636) e Suzano (2.939).

Casos recuperados

Sobre os casos recuperados da doença, foram 56 no último dia. Mogi possui o maior índice, com 2.382, enquanto Biritiba o menor, com 81. Em Suzano foram 12 novos recuperados.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (960), Biritiba-Mirim (81), Ferraz (541), Guararema (196), Itaquá (827), Mogi (2.382), Poá (393), Salesópolis (89), Santa Isabel (402) e Suzano (1.857).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 57 1.175 960 Biritiba 16 160 81 Ferraz 117 1.220 541 Guararema 24 285 196 Itaquá 187 2.367 827 Mogi 242 4.027 2.382 Poá 73 1.105 393 Salesópolis 9 124 89 Santa Isabel 54 636 402 Suzano 181 2.939 1.857 Total 960 14.038 7.728

Casos suspeitos