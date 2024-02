Com melhoria estrutural e entrega de kits coletivos, Itaquá inicia ano letivo para 43 mil estudantes

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, iniciou, nesta segunda-feira (5), o ano letivo de 2024 para 43 mil estudantes da rede municipal após as unidades de ensino passarem por melhorias na estrutura.

Além da reforma das unidades, eles foram recebidos tendo à disposição o kit de material coletivo e o ensino fundamental também recebeu o kit de material didático. Já o kit de material escolar dos estudantes e dos professores está previsto para ser entregue ainda este mês.

No fim de janeiro, um encontro reuniu diretores, vice-diretores e coordenadores para uma ação de acolhimento com a presença do prefeito Eduardo Boigues e da secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo.

"Nos fortalecemos quando olhamos para a mesma direção e esse momento foi importante para alinharmos as expectativas. Este ano letivo será marcado pela colaboração, aprendizado e superação, criando um espaço em que cada indivíduo contribua para o desenvolvimento da comunidade escolar", comentou a secretária.

No encontro, também foi apresentada a segunda edição da revista Semecti em Ação, uma publicação que trata das ações realizadas em 2023. Os gestores dos departamentos de demanda e manutenção escolar, núcleo pedagógico, educação especial, nutrição e supervisão fizeram tratativas para alinhar as ações.

"A educação de Itaquá é transformadora e vem se destacando cada vez mais. Começamos o ano letivo com tudo em ordem para acomodar nossos estudantes. Estamos na rota do desenvolvimento e a educação é um pilar fundamental dessa construção", completou o prefeito.