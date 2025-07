Com Michelle Bolsonaro e Rosana Valle, PL Mulher reúne multidão em Guarulhos-SP

O PL Mulher de São Paulo promoveu neste sábado (5/7), em Guarulhos-SP, um dos eventos mais expressivos de sua história. O “Grande Encontro do PL Mulher Nacional - Juntas, Transformando o Brasil”, abrigado no Espaço Inter, reuniu mais de mil pessoas, em sua maioria mulheres vindas de diversas regiões do estado e do País. Com a presidente da Executiva Estadual do PL Mulher de São Paulo, deputada federal Rosana Valle (PL-SP), na qualidade de anfitriã, o encontro recebeu a presidente nacional do PL Mulher, a ex-primeira-dama da República Michelle Bolsonaro, e contou, ainda, com a participação, por chamada de vídeo, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e de diversas lideranças do partido.

Com foco na mobilização feminina, na formação de lideranças e na preparação para as eleições de 2026, o evento teve caráter estratégico para o fortalecimento de mandatos e de futuras candidaturas e para a valorização de maior protagonismo feminino na sigla.

Em seu segundo mandato no Congresso Nacional, Rosana, articuladora da expansão do PL Mulher bandeirante, disse estar otimista por uma maior representatividade feminina no pleito de 2026. Em palestra sobre Comunicação, a liberal, jornalista por formação, reforçou a importância da atuação das mulheres na Política com base em valores, na fé e na conexão com a realidade do povo:

“Estamos mostrando que a mulher do PL está pronta para liderar com firmeza e empatia. Este encontro demonstra a força da nossa união e a vontade de fazer Política com propósito. Vamos ampliar nossa atuação em todo o estado de São Paulo e construir um novo cenário com cada vez mais mulheres no poder. A Direita sabe se organizar e se mobilizar para tanto”, destacou a congressista.

Sob forte emoção, Michelle exaltou para as mais de mil pessoas presentes o papel da mulher como agente de transformação social, a necessária retomada de “valores do bem” no Brasil e a ampliação da inclusão social:

“A mulher tem um olhar único, sensível e necessário. É preciso resgatar os princípios da fé, da família, da compaixão. E a mulher tem esse dom de perceber e de acolher os mais sensíveis — como os autistas e as pessoas com deficiência. A Política precisa disso: de um olhar feminino, mais humano e justo”, declarou a ex-primeira-dama da República e presidente do PL Mulher Nacional.

Em repouso por ordem médica por um mês em razão de uma esofagite, Bolsonaro participou do encontro abrigado neste sábado, no Espaço Inter, por chamada de vídeo. Ao som do coro “volta, Bolsonaro” e “mito”, o hoje presidente de Honra do PL saudou o público e elogiou Rosana e Michelle pelo trabalho empreendido pelo Brasil e no estado paulista em prol do movimento feminino da sigla:

“Parabéns a todas as mulheres por se dedicarem à Política; por buscarem entrar na Política não por cota, mas por vontade de participar do destino de seus municípios, do estado e do País”, declarou o capitão.

Ladeado pela esposa, a presidente do PL Mulher de Mogi das Cruzes-SP, Dana Vidal Costa, o presidente da Executiva Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, destacou a missão de ampliar, em pelo menos 40%, a representatividade feminina na corrida eleitoral de 2026:

“Durante muito tempo, as mulheres não se interessaram por Política. Mas isso mudou. Hoje, a mulher está preparada, tem sensibilidade e um papel fundamental nesta seara. Nosso compromisso, no PL, é garantir que o público feminino ocupe os espaços de destaque que merece”, concluiu Costa Neto.

*Lideranças de peso*

O grupo principal de trabalhos do “Grande Encontro do PL Mulher Nacional - Juntas, Transformando o Brasil” foi formado por diversas autoridades e lideranças da agremiação.

Representando o Congresso Nacional, participaram do evento no palco os deputados federais Márcio Alvino, Missionário José Olímpio e Capitão Augusto Rosa. Pelo Governo do Estado de São Paulo, esteve a secretária da Mulher, Valéria Bolsonaro - deputada estadual licenciada.

Já a Assembleia Legislativa foi representada pelos deputados estaduais Marcos Damásio, Dani Alonso e Letícia Aguiar. Do Executivo municipal, marcaram presença o prefeito de Guarulhos-SP, Lucas Sanches; a primeira-dama da cidade, Caroline Sanches; e a vice-prefeita de Jaú, Juliana Fabre. A vereadora de São Paulo-SP Sonaira Fernandes também reforçou o protocolo.

Entre as lideranças da sigla, ainda estiveram no grupo principal de trabalhos a secretária nacional do PL Mulher, Ana Munõz; o presidente estadual do PL-SP, José Tadeu Candelária; e a vice-presidente do PL Integração, Paula Custório, a Preta Conservadora.

Os deputados estaduais Matheus Coimbra Martins de Aguiar, o Tenente Coimbra, Danilo de Mascarenhas Balas, e André Bueno também marcaram presença no encontro, em Guarulhos-SP.