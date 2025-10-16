Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 16 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 16/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Com o apoio da Suzano, mais de 23 mil pessoas saíram da linha da pobreza em São Paulo

Companhia investiu R$ 28,6 milhões apenas em 2024 em iniciativas sociais que beneficiaram mais de 158 mil pessoas. Alguns dos projetos apoiados estão no Alto Tietê

16 outubro 2025 - 14h50Por Da Região
Suzano apoia projetos como o Trilhas do Desenvolvimento da Rede Cidadã Suzano apoia projetos como o Trilhas do Desenvolvimento da Rede Cidadã - (Foto: Divulgação)

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, contribuiu para que 23.703 pessoas saíssem da linha da pobreza no Estado de São Paulo entre 2020 e 2024. A atuação da companhia está alinhada à sua meta de contribuir com a retirada de 200 mil pessoas da linha da pobreza até 2030, por meio de iniciativas que geram trabalho e renda, fortalecem a cidadania e ampliam o acesso a serviços públicos. Nas regiões do Alto Tietê, Vale do Paraíba, Baixada Santista e Região Metropolitana do Estado, mais de 14 mil pessoas saíram da linha da pobreza com o apoio dos projetos desenvolvidos pela Suzano.

Na semana em que se celebra o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza (17/10), a empresa reforça seu compromisso com o desenvolvimento social por meio do apoio a projetos que promovem equidade, geração de renda e oportunidades para milhares de famílias brasileiras.

“A Suzano segue comprometida em contribuir para o desenvolvimento social e o combate à pobreza nas regiões onde atua, buscando sempre respeitar as particularidades de cada lugar e apoiar projetos que promovam a capacitação de pessoas, o acesso ao emprego formal e o estímulo ao empreendedorismo. Dessa forma, acreditamos que conseguiremos, enquanto iniciativa privada, contribuir com a redução da desigualdade no País e os números comprovam que temos alcançado avanços significativos ano após ano. Seguiremos firmes nesse propósito, guiados por nosso direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo”, destacou André Becher, gerente de Desenvolvimento Social da Suzano. 

Os projetos sociais apoiados pela Suzano estão organizados em seis frentes de atuação: Extrativismo Sustentável, Reciclagem Inclusiva, Empreendedorismo, Redes de Abastecimento Territorial, Acesso a Emprego e Cadeia de Valor Suzano.

No Alto Tietê, um dos destaques é o projeto da Rede Cidadã, que tem como foco a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho. Por meio de ações como o projeto “Trilha de Desenvolvimento”, iniciativa que oferece capacitação profissional, desenvolvimento de habilidades pessoais e apoio à inserção no mercado, o projeto tem unido empresas, órgãos públicos, organizações e voluntários(as), que juntos(as) transformam realidades e ampliam oportunidades. Só na primeira etapa do projeto, realizada entre 2023 e 2024, mais de 50% dos(as) beneficiários(as) foram incluídos(as) no mercado de trabalho.

“Nossa missão é conectar pessoas a oportunidades que as ajudem a descobrir o seu potencial e construir um futuro melhor. O apoio da Suzano contribui para fortalecer ainda mais o nosso trabalho, permitindo que mais jovens e adultos tenham acesso a oportunidades que realmente importam. Assim seguimos, criando caminhos para que mais pessoas cresçam e conquistem independência por meio do trabalho”, disse Fabíola Botelho, supervisora de projetos sociais da Rede Cidadã.

Ainda na região, a Suzano também apoia o desenvolvimento do campo por meio da parceria, firmada desde 2023, com a Associação de Produtores do Distrito de Jundiapeba – APROJUR, que beneficia diretamente mais de 150 famílias, além de projetos desenvolvidos com o grupo de artesãos(ãs) da cidade de Suzano. Essas parcerias destacam-se por meio da atuação colaborativa da Suzano, na oferta de capacitações técnicas e a troca de experiências que contribuem para o desenvolvimento destes grupos e promovem a economia local.

Segundo o Relatório de Sustentabilidade da Suzano, divulgado neste ano, a companhia contribuiu para retirar mais de 45 mil pessoas da linha da pobreza somente em 2024. No acumulado desde 2020, esse número é de 97.342 pessoas que deixaram a condição de pobreza por meio dos projetos apoiados em estados como Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Ceará, Pará, São Paulo e Tocantis.

O número de novos projetos apoiados pela Suzano cresceu 91% entre 2023 e 2024, passando de 11 para 21, respectivamente. Só no interior de São Paulo, foram firmadas sete novas parcerias, totalizando R$ 6,7 milhões em investimento. Ao todo, os 62 projetos sociais apoiados pela Suzano em 2024, receberam mais de R$ 28,6 milhões de investimentos e beneficiaram 158.663 pessoas.

Sobrea Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: suzano.com.br   

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mortes no trânsito caem 9,7% na região, mas seguem acima dos 100 registros
Região

Mortes no trânsito caem 9,7% na região, mas seguem acima dos 100 registros

Projeto Cine Ecologia leva cinema, teatro e oficinas de audiovisual para escolas municipais de Mogi
Região

Projeto Cine Ecologia leva cinema, teatro e oficinas de audiovisual para escolas municipais de Mogi

Poá realiza caminhada do Outubro Rosa neste sábado (18)
Região

Poá realiza caminhada do Outubro Rosa neste sábado (18)

Baile do Idoso 2025 promete música, dança e diversão em Ferraz
Região

Baile do Idoso 2025 promete música, dança e diversão em Ferraz

OAB Itaquá promove quatro novas formações gratuitas para advogados neste mês 
Região

OAB Itaquá promove quatro novas formações gratuitas para advogados neste mês 

UniPiaget/Brasil é declarada de utilidade pública pela Câmara Municipal  de Suzano
Região

UniPiaget/Brasil é declarada de utilidade pública pela Câmara Municipal  de Suzano