Com o apoio da Suzano, mais de 23 mil pessoas saíram da linha da pobreza em São Paulo

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, contribuiu para que 23.703 pessoas saíssem da linha da pobreza no Estado de São Paulo entre 2020 e 2024. A atuação da companhia está alinhada à sua meta de contribuir com a retirada de 200 mil pessoas da linha da pobreza até 2030, por meio de iniciativas que geram trabalho e renda, fortalecem a cidadania e ampliam o acesso a serviços públicos. Nas regiões do Alto Tietê, Vale do Paraíba, Baixada Santista e Região Metropolitana do Estado, mais de 14 mil pessoas saíram da linha da pobreza com o apoio dos projetos desenvolvidos pela Suzano.

Na semana em que se celebra o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza (17/10), a empresa reforça seu compromisso com o desenvolvimento social por meio do apoio a projetos que promovem equidade, geração de renda e oportunidades para milhares de famílias brasileiras.

“A Suzano segue comprometida em contribuir para o desenvolvimento social e o combate à pobreza nas regiões onde atua, buscando sempre respeitar as particularidades de cada lugar e apoiar projetos que promovam a capacitação de pessoas, o acesso ao emprego formal e o estímulo ao empreendedorismo. Dessa forma, acreditamos que conseguiremos, enquanto iniciativa privada, contribuir com a redução da desigualdade no País e os números comprovam que temos alcançado avanços significativos ano após ano. Seguiremos firmes nesse propósito, guiados por nosso direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo”, destacou André Becher, gerente de Desenvolvimento Social da Suzano.

Os projetos sociais apoiados pela Suzano estão organizados em seis frentes de atuação: Extrativismo Sustentável, Reciclagem Inclusiva, Empreendedorismo, Redes de Abastecimento Territorial, Acesso a Emprego e Cadeia de Valor Suzano.

No Alto Tietê, um dos destaques é o projeto da Rede Cidadã, que tem como foco a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho. Por meio de ações como o projeto “Trilha de Desenvolvimento”, iniciativa que oferece capacitação profissional, desenvolvimento de habilidades pessoais e apoio à inserção no mercado, o projeto tem unido empresas, órgãos públicos, organizações e voluntários(as), que juntos(as) transformam realidades e ampliam oportunidades. Só na primeira etapa do projeto, realizada entre 2023 e 2024, mais de 50% dos(as) beneficiários(as) foram incluídos(as) no mercado de trabalho.

“Nossa missão é conectar pessoas a oportunidades que as ajudem a descobrir o seu potencial e construir um futuro melhor. O apoio da Suzano contribui para fortalecer ainda mais o nosso trabalho, permitindo que mais jovens e adultos tenham acesso a oportunidades que realmente importam. Assim seguimos, criando caminhos para que mais pessoas cresçam e conquistem independência por meio do trabalho”, disse Fabíola Botelho, supervisora de projetos sociais da Rede Cidadã.

Ainda na região, a Suzano também apoia o desenvolvimento do campo por meio da parceria, firmada desde 2023, com a Associação de Produtores do Distrito de Jundiapeba – APROJUR, que beneficia diretamente mais de 150 famílias, além de projetos desenvolvidos com o grupo de artesãos(ãs) da cidade de Suzano. Essas parcerias destacam-se por meio da atuação colaborativa da Suzano, na oferta de capacitações técnicas e a troca de experiências que contribuem para o desenvolvimento destes grupos e promovem a economia local.

Segundo o Relatório de Sustentabilidade da Suzano, divulgado neste ano, a companhia contribuiu para retirar mais de 45 mil pessoas da linha da pobreza somente em 2024. No acumulado desde 2020, esse número é de 97.342 pessoas que deixaram a condição de pobreza por meio dos projetos apoiados em estados como Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Ceará, Pará, São Paulo e Tocantis.

O número de novos projetos apoiados pela Suzano cresceu 91% entre 2023 e 2024, passando de 11 para 21, respectivamente. Só no interior de São Paulo, foram firmadas sete novas parcerias, totalizando R$ 6,7 milhões em investimento. Ao todo, os 62 projetos sociais apoiados pela Suzano em 2024, receberam mais de R$ 28,6 milhões de investimentos e beneficiaram 158.663 pessoas.

Sobrea Suzano

