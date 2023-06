Com participação de mais de 400 mil pessoas, Festa do Divino supera expectativa

Os organizadores da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes 2023 comemoram o sucesso da festividade religiosa e folclórica, que voltou a ser realizada com a programação completa depois de três anos. O balanço financeiro, que apresenta todos os dados, incluindo o repasse às instituições, será apresentado no prazo máximo de um mês. No próximo ano, a festa será realizada de 9 de maio a 19 de maio.

“Esta 410ª Festa do Divino foi além do previsto. Só temos a festejar os dados iniciais, em especial os de público - com uma estimativa de 410 mil pessoas, que compareceu nos vários eventos que a festa promove ao longo de 11 dias, desde o começo ao fim. Todos estavam sedentos de comemorar, depois de anos de muitas perdas e tristezas. Foi possível ver a emoção de cada devoto, seja nas Alvoradas, onde a devoção é bem forte; ou nas missas da novena na Catedral de Sant´Ana, momento de muita oração e reflexão”, destaca o festeiro de 2023, Josmar Cassola Silva.