Com perda de 50 postos de trabalho, indústria Alto Tietê é a 10ª no ranking estadual

O nível de emprego industrial no Alto Tietê apresentou resultado praticamente estável no mês de agosto/2019. A variação ficou em - 0,07%, o que significou uma queda de aproximadamente 50 postos de trabalho, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (17) pelo CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo.

No mês de agosto/2019, o Alto Tietê ficou na 10ª colocação no ranking das 36 regiões industriais paulistas. Desse total, apenas 4 tiveram variação positiva, 8 estáveis – caso da Região – e 24 apresentaram índice negativo. A média do Estado foi de -0,23%.

No ranking anual, apesar das demissões, o Alto Tietê se mantém no seleto grupo de apenas 9 regiões do Estado que acumulam saldo positivo no nível de emprego industrial. A indústria da Região demitiu 900 trabalhadores, mas gerou um total de 1.100 novos postos de trabalho, o que dá uma variação de 0,33%, o que representa 200 empregos.

O Alto Tietê é o oitavo na classificação, que tem ainda Sertãozinho (7,68%), Botucatu (4,65%), Ribeirão Preto (4,39%), Araraquara (2,13%), Indaiatuba (1,21%), Franca (0,63%), Guarulhos (0,53%) e, por último, Diadema (0,19). O saldo do Estado no ano é de -0,25% empregos.

No ano, temos um acumulado de 0,33%, representando um aumento de aproximadamente 200 postos de trabalho. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de -0,97%, representando uma queda de aproximadamente 600 postos de trabalho.

“Estamos longe ainda de uma situação confortável, mas o Alto Tietê continua sendo beneficiado pela sua diversidade industrial, com um setor compensando o outro. Não fosse isso, o quadro regional seria muito pior”, constata José Francisco Caseiro, diretor do CIESP Alto Tietê.

Segundo ele, as expectativas de recuperação da economia são melhores para esse último quadrimestre e isso deve contribuir para evolução no nível de emprego industrial ou, pelo menos, para sua estabilidade. “Tivemos notícias de demissões em indústrias importantes da Região que devem impactar os resultados de setembro, mas temos de aguardar o desempenho dos outros setores. A expectativa é manter um mínimo de estabilidade diante da projeção de crescimento de 1% da economia nacional e do avanço das reformas previdenciária e tributária”, avalia o dirigente Caseiro.

O desempenho no nível de emprego industrial na Diretoria Regional do CIESP no Alto Tietê tem sido influenciado principalmente pelo desempenho positivo dos setores de Produtos Alimentícios; Bebidas; Celulose, Papel e Produtos de Papel; e Móveis.

Especificamente em agosto/2019, as variações positivas dos setores de Produtos Químicos (1,42%) e Produtos Alimentícios (0,75%) influenciaram positivamente o cálculo do indicador.