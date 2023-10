Com presença de autoridades, DS lança documentário sobre Itaquá

O evento foi realizado no Moviecom Cinema Páteo Itaquá e reuniu autoridades, integrantes de famílias históricas da cidade, e personalidades que fizeram parte das entrevistas para o documentário. O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Luciano Julio D’Avila, representou o prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues. Também marcaram presença a secretária de Educação, Maria Cristina Perpétuo, e a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.

O diretor do DS, Amadeu Guaru José de Moraes, também esteve presente. O longa tem duração de 49 minutos e apresenta fatos curiosos da cidade com entrevistas, além de contar toda a história da cidade, desde o início da descoberta e passando pela emancipação. O desenvolvimento, desafios e para onde caminha a cidade também estão neste documentário.

O documentário é fruto de uma parceria entre os setores Comercial e Redação do Diário de Suzano. Tem produção, edição, supervisão e idealização da equipe do DS com texto e roteiro da jornalista Ana Karina Talarico.

A idealização é da diretora assistente Fátima Ramos e Edilaine Ordilei (Comercial), além da supervisão do editor-chefe do DS, Edgar Leite.

A equipe de produção ainda conta com Irineu Junior (imagens e vídeos) e Vitor Petenusso. A produção também conta com o vasto material do próprio DS, além de acervos históricos do município.

A cerimônia contou também com a presença da Orquestra Vivace e da cantora Raysa Rocha. A autora do hino de Itaquá Maria Cristoilma Almeida Rego também marcou presença e cantou o hino no ato solene.

Agradecimentos

O secretário de Desenvolvimento Econômico José Luciano Julio D’Avila em nome do prefeito agradeceu a homenagem de um documentário sobre a história de Itaquá. “A nossa cidade tem muita história para contar. É um município grande que surgiu com indígenas e vem se desenvolvendo desde então", apontou.

Para o editor-chefe do Diário de Suzano, Edgar Leite, que acompanha a história de Itaquá ao longo dos 30 anos como jornalista, o documentário valoriza a história da cidade. “É um filme para preservar a história de Itaquá. A cidade tem 463 anos que devem ser prestigiados”, comentou na estreia do filme.

O Jornal Diário de Suzano realizou na manhã desta quarta-feira (4 de outubro) o lançamento oficial do documentário "Revelando Itaquá”. O documentário faz parte da comemoração dos 463 anos da cidade, celebrado no dia 8 de setembro. O documentário está disponível desde setembro no canal do YouTube do DS.