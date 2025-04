Com promessa de continuidade, OAB Itaquá empossa novos diretores

Os diretores da 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) foram oficialmente empossados para a gestão 2025/2027 na última quarta-feira (23/04), em solenidade realizada na Câmara Municipal de Itaquá.

O tradicional ato ratificou, perante os Três Poderes, a posse da primeira presidente da história da subseção, Matilde Gomes, que contará com a vice-presidência de Cleópatra Lins Guedes. A secretária-geral Fernanda Farias, o secretário-adjunto Edmilson Soares e o tesoureiro Felipe Perez completam o quadro diretivo.

A solenidade, que ainda diplomou os 23 presidentes de comissão da entidade, contou com o prestígio do prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, junto de seu vice, Rogério Tarento; do relator da Câmara Municipal, Elson Custódio; da relatora da Caixa de Assistência aos Advogados de São Paulo (CAASP), Mônica Vigantsky; e do primeiro presidente da OAB Itaquá, João Capeloa Tarento, sendo estes alguns dos nomes que abrilhantaram uma noite de confirmação e emoção por parte da classe.

De acordo com o conselheiro Eduardo Ferrari, a árdua luta da Ordem em prol da defesa da democracia no estado de direito ganha força a cada grande trabalho executado pelas subseções, sendo este o caso de Itaquaquecetuba. "Buscar a evolução da classe e da sociedade como um todo é uma missão nobre da Ordem e todos nós estamos aqui para cumpri-lá. Em nome do presidente da OAB/SP, Leonardo Sica, parabenizo a presidente Matilde e toda a sua equipe, confiamos que seguiremos tendo grandes notícias daqui de Itaquaquecetuba", afirmou.

O mandatário antecessor de Matilde e, agora, presidente da Comissão de Relações Institucionais da subseção, Jairo Saturnino Mendes, agradeceu o trabalho dos diretores em sua gestão e pontuou que a nova diretoria liderada por Matilde tem tudo para seguir com um grande trabalho. "Uma gestão vai além de uma única figura, sendo ela a união de diretores, presidentes de comissão e seus vices de uma forma que todos conquistam o avanço juntos. Tive o prazer de presidir a OAB por dois mandatos e, agora, sob a liderança da Dra. Matilde, não tenho dúvida de que teremos uma das melhores gestões do Estado", pontuou.

Por sua vez, em sua fala, o prefeito de Itaquaquecetuba destacou a força da OAB no município enquanto entidade transformadora e colaboradora da sociedade, destacando ainda que a entidade está presente em diversos setores do poder público. "Nas conversas que nós, enquanto parte da administração municipal, temos com a Ordem, é sempre impressionante ver a disposição da classe em prol do município, algo que confirma o rico ideal da entidade. Parabenizo o ex-presidente Dr. Jairo e desejo um ótimo trabalho à presidente Dra. Matilde, contem com a gestão", pontuou Boigues.

Em sua fala, Matilde falou à classe destacando o compromisso em seguir com os avanços conquistados na gestão Saturnino. "Assumo a cadeira da presidência com muita alegria e honra, sabendo da responsabilidade em fortalecer a advocacia de Itaquaquecetuba por meio da representatividade e da capacitação. Agradeço o presidente da Câmara, o vereador Dr. Roque Levi, pela cessão deste espaço para esta cerimônia, seguiremos todos, em grupo, buscando uma gestão ainda mais ativa, transparente e participativa junto aos advogados para honrar o compromisso social da Ordem na nossa cidade", constatou.

Presenças

Na oportunidade, ainda marcaram presença o vice-prefeito de Itaquaquecetuba, Rogério Tarento, e o procurador da Câmara Municipal, Dr. Élcio Custódio, que representou o presidente da Casa de Leis, o parlamentar Roque Levi. Os juízes estaduais Kleber Lelis de Souza e Rafael Meira e o promotor Cláudio Sérgio Teixeira, bem como os conselheiros estaduais da OAB/SP, Rodrigo Prates e Vianei Aparecida, e o ex-vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) de Mogi das Cruzes, Wellington Silva, também integraram o evento.

Representando as subseções vizinhas da região, estiveram o chefe do Colegiado dos Presidentes do Alto Tietê e líder da OAB Ferraz de Vasconcelos, Nivaldo de Santana Pina, e os presidentes Abner Alves Vidal (Guarulhos), Marcelo Inocêncio (Mogi das Cruzes), Adalberto Galvão (Santa Isabel/Igaratá) e Felipe Francischini (Poá). A vice-presidente da OAB Suzano, Edjane Maria da Silva Sutero, bem como a secretária-adjunta Antonia Prado Gasparotti, também acompanharam a solenidade.