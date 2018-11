Com reação no emprego, indústria vai pagar mais de 13º salário no Alto Tietê

A partir desta semana, a indústria irá injetar R$ 233,3 milhões a mais na economia das oito cidades que pertencem à Diretoria Regional do CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. O aporte extra do 13º salário vai beneficiar 70.700 trabalhadores das empresas instaladas em Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.

Responsável por 25% dos empregos formais, a indústria de transformação é o setor com maior média salarial da Região – R$ 3.300,00. A estimativa do CIESP Alto Tietê para o 13º salário leva em conta essa média, reajuste salarial e o número de trabalhadores, que aumentou 6,57% neste ano (até outubro). Em 2017, a indústria injetou R$ 202,3 milhões de abono. Agora, em 2018, serão R$ 233,3 milhões.

“Temos uma evolução de 15% na estimativa do 13º salário de 2018, que é explicada principalmente pela geração de empregos que a nossa indústria alcançou. Temos 4.000 postos de trabalho criados só neste ano, o que significa mais famílias com renda e, consequentemente, poder de consumo”, ressalta José Francisco Caseiro, diretor do CIESP Alto Tietê.

Com maior número de empresas e de trabalhadores, Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba vão movimentar R$ 175 milhões em 13º salário, o que corresponde a aproximadamente 75% do total a ser pago pela indústria na Região – veja quadro abaixo. A expectativa é de que parte desse dinheiro seja empregada no pagamento de dívidas.

Para a maioria das empresas, a principal fonte de recursos para o pagamento do 13º salário será o provisionamento feito durante o ano - 47,7% dos casos. Pesquisa do Sistema FIESP/CIESP, mostra que outras 24,3% das empresas utilizarão as vendas do último trimestre, 23,8% o financiamento de terceiros e 2,1% outras fontes. O financiamento de terceiros continua sendo a fonte de recursos com a qual as empresas têm mais dificuldades de acesso.

“As empresas pequenas são as que mais precisam recorrer aos bancos e o crédito continua difícil e caro no Brasil, mas a situação econômica que temos neste ano é melhor do que a do ano passado e de um jeito ou de outro a indústria programa esse custo do 13º salário”, diz o diretor do CIESP Alto Tietê. “A indústria cumprirá o seu papel e dará sua contribuição para a economia do Alto Tietê”, conclui o dirigente.

As empresas podem dividir o pagamento do 13º salário em duas parcelas (novembro e dezembro) ou optar pela parcela única (dezembro). Também é facultado o direito a antecipação da primeira parcela para pagamento junto com as férias.

Dados da Região