Com regras, aulas da rede estadual, municipal e privada devem retornar dia 8 de setembro

As aulas das redes estadual, municipal e privada devem retornar dia 8 de setembro, com restrições de público e medidas de prevenção à proliferação do novo coronavírus. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 24, pelo governador João Doria (PSDB) em coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Na prática, o retorno gradual das atividades escolares será dividia em três etapas. A primeira será de até 35% de público, seja professores, alunos e funcionários. Depois, a partir de dados das diretorias regionais de saúde, o processo evoluirá para até 70% e, enfim, na terceira etapa 100%.

Por videoconferência, o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, detalhou a retomada. Segundo ele, haverá medidas específicas, como as entradas e saídas deverão ser organizadas para evitar aglomeração e fora de horário de pico. Atividades devem ser realizadas ao ar livre e recreio em revezamento de turmas. Aulas de educação física também deverão manter o distanciamento, além dos cuidados com a higienização dos equipamentos.

O secretário afirmou que todos deverão usar máscaras. Ou seja, alunos e funcionários. E que cada um tenha uma garrafa para tomar água, já que os bebedouros serão vetados.

Além disso, as aulas deverão ser realizadas com as portas abertas e o espaço ventilado. Atendimento aos familiares deverá ser realizado via meios digitais.

O Estado recomendou, ainda, que seja realizada a medição da temperatura dos estudantes e profissioais na entrada da escola. Caso o aluno ou funcionário esteja com febre, deve ficar em isolamento. Todos aqueles que fazem parte do grupo de risco devem ficar em casa.