14/09/2025
Região

Com risco extremo para queimadas, Governo de SP monta gabinete de crise a partir desta segunda-feira

Sala SP Sem Fogo prevê semana mais crítica da estiagem com altas temperaturas e baixíssimos índices de umidade relativa do ar

15 setembro 2025 - 10h37Por De São Paulo
Para o controle das chamas, estão empenhadas 4 aeronaves, 3 helicópteros e 1 aviãoPara o controle das chamas, estão empenhadas 4 aeronaves, 3 helicópteros e 1 avião - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

A Defesa Civil do Estado mobiliza, a partir desta segunda-feira (15), das 6h às 18h, o Gabinete de Crise do período de estiagem, no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), localizado no Palácio dos Bandeirantes. Esta é a primeira mobilização do ano dentro da Operação SP Sem Fogo.

De acordo com o Mapa de Risco de Incêndio elaborado pela Sala SP Sem Fogo, a última semana do inverno será a mais crítica da estiagem em 2025, com previsão de nível de emergência para queimadas. O cenário é marcado por altas temperaturas e baixíssimos índices de umidade relativa do ar, principalmente nas regiões centro-oeste, norte, oeste e noroeste do estado.

O Gabinete de Crise reunirá, de forma presencial, representantes de diferentes órgãos estaduais e parceiros da Operação SP Sem Fogo, como Corpo de Bombeiros, Fundação Florestal, Comando de Aviação da Polícia Militar, Polícia Rodoviária e Ambiental, além da Secretaria Estadual de Agricultura, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e DER. O objetivo é otimizar a resposta às ocorrências de incêndios, reduzir o tempo de mobilização de recursos e garantir maior eficiência no enfrentamento aos eventos críticos.

Segundo o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira, a instalação do Gabinete de Crise é uma medida fundamental para enfrentar os próximos dias: “Estamos diante de um cenário de risco que exige muita atenção, além da união de esforços e respostas rápidas. A presença integrada das instituições permite salvar vidas, proteger o meio ambiente e minimizar os prejuízos causados pela estiagem”, afirmou.

