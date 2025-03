Com rodadas de pitch e palestra, Mogi recebe o 2º Encontro de Empreendedoras em março

O calendário de eventos referentes ao Mês da Mulher em Mogi das Cruzes ganhou um reforço de peso, com a confirmação do 2º Encontro de Empreendedoras na cidade. O evento será realizado no dia 20 de março, a partir das 18h30, no auditório do Dual Patteo Mogilar, com rodadas de pitch, palestra, coffee break e espaço para networking.

Para se inscrever, basta acessar a plataforma Sympla e adquirir o ingresso social, no valor de R$ 14,90. Segundo a organização do evento, os recursos arrecadados serão repassados a uma instituição sem fins lucrativos que oferece suporte e acolhimento a mulheres em situação de vulnerabilidade.

As inscrições se encerram no dia 19 de março, às 12 horas (meio-dia).

Proposta e atrações do evento

No ano passado, o Encontro de Empreendedoras em Mogi das Cruzes recebeu a participação de mais de 50 empresárias. O objetivo neste ano é dobrar o número de participantes, ampliando as possibilidades de networking e trocas de experiências.

A proposta do evento é reunir empreendedoras de diferentes segmentos e fomentar o empreendedorismo feminino na cidade e região. Uma das novidades do evento em 2025 serão as rodadas de pitch, em que cada empresária inscrita terá até um minuto no palco para apresentar o próprio negócio.

Palestras

Quem participar do evento também vai assistir a uma palestra da empresária Janaina Assis, uma das idealizadoras do encontro, e da enfermeira e empresária, Adna Negrão.

Janaina vai contar sua trajetória como empreendedora, os principais desafios que tem enfrentado na função e o que fez para aumentar em mais de 800% o faturamento da sua empresa em apenas três anos. Atualmente, ela é sócia-fundadora de duas empresas, uma que atua na área de câmbio e tem sede em Mogi das Cruzes, e outra do segmento de crédito empresarial, com sede em São Paulo.

Já Adna, que é fundadora e CEO de uma clínica em Mogi das Cruzes, vai falar sobre como a estética é importante para a autoestima e o quanto pode ajudar as mulheres a desempenharem melhor no mundo dos negócios.

Informações

Para outras informações, basta acessar a página do evento no Instagram: @encontroempmogi.

Evento: 2º Encontro de Empreendedoras em Mogi das Cruzes

Data: 20 de março de 2025

Horário: a partir das 18h30

Local: Auditório do edifício Dual Patteo Mogilar (Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes, 703 - Vila Mogilar, Mogi das Cruzes - SP, 08773-490)

Ingresso Social: R$ 14,90

Inscrição: Plataforma Sympla