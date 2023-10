Com shows e apresentações de BMX, 'Pira Fest' será neste fim de semana em Itaquá

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Turismo, realizará neste sábado (21) e domingo (22), das 12h às 22h, o Pira Fest na rua Basílio da Gama, no Piratininga.



A festa tem presença confirmada do locutor Valmir Jorge (Transcontinental), djs, shows, apresentações de BMX, brinquedos infláveis, feira gastronômica e sorteio de bicicletas.



"O evento era para ter acontecido no último fim de semana, mas remarcamos por conta da chuva. Esperamos toda a família para dois dias de festa no Piratininga", disse o secretário de Turismo, Douglas Freire.



No sábado (21), serão realizadas cinco apresentações de BMX entre às 13h e às 19h30, além de show da banda Cachorro Urubu, tributo ao Raul Seixas, às 20h.



Já no domingo será a vez dos shows do grupo Esquina do Samba, às 14h, Anete, às 17h, e Mitologia e Intuição, tributo à Legião Urbana, às 20h.



"Estamos focados em levar ações turísticas para os bairros e movimentar a economia local. Com certeza este fim de semana será de muita alegria para o Piratininga", acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.