Com taxa de infectados em 30%, Alto Tietê se aproxima de 12 mil casos

O Alto Tietê está com taxa de infectados sobre casos suspeitos em 30%, ou seja, menos da metade dos pacientes monitorados foi confirmado com o vírus. Apesar do percentual, região registra mais 188 casos positivos e chega a 11.948. Entre os suspeitos, são mais de 39 mil.

Com taxa de letalidade em 36%, região registra 8 novas mortes em seis cidades diferentes: Biritiba (1), Ferraz (1), Mogi (1), Poá (1), Santa Isabel (1) e Suzano (3).

Sobre o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 224 óbitos. Salesópolis segue em último, com apenas nove. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (52), Biritiba-Mirim (12), Ferraz de Vasconcelos (106), Guararema (23), Itaquá (173), Mogi (224), Poá (69), Salesópolis (9), Santa Isabel (50) e Suzano (162).

Casos confirmados

Mogi também lidera entre os casos positivos, com 3.246, mas não registrou nenhum caso no último dia. Salesópolis figura em último, com 103, tendo registrado seis novos contaminados. Suzano teve 59 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (966), Biritiba-Mirim (112), Ferraz de Vasconcelos (1.047), Guararema (230), Itaquá (2.178), Mogi (3.246), Poá (952), Salesópolis (103), Santa Isabel (577) e Suzano (2.537).

Casos recuperados

Sobre os casos recuperados da doença, foram 143 no último dia. Mogi possui o maior índice, com 2.098, enquanto Biritiba o menor, com 67. Em Suzano foram 50 novos recuperados.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (804), Biritiba-Mirim (67), Ferraz (455), Guararema (162), Itaquá (742), Mogi (2.098), Poá (327), Salesópolis (77), Santa Isabel (341) e Suzano (1.776).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 52 966 804 Biritiba 12 112 67 Ferraz 106 1.047 455 Guararema 23 230 162 Itaquá 173 2.178 742 Mogi 224 3.246 2.098 Poá 69 952 327 Salesópolis 9 103 77 Santa Isabel 50 577 341 Suzano 162 2.537 1.776 Total 880 11.948 6.849

Casos suspeitos