Com taxa de letalidade em 8%, coronavírus fez 708 vítimas no Alto Tietê

O Alto Tietê está com taxa de letalidade da Covid-19 em 8%, mas vírus fez 708 vitimas fatais até esta segunda-feira. Região registrou 14 novos óbitos e 328 infectados nos últimos três dias. Os novos óbitos foram registrados em Arujá (1), Ferraz (4), Guararema (2), Mogi (2), Santa Isabel (2), Suzano (3).

Já o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 178 óbitos e Salesópolis segue em último, com apenas seis. As vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (41), Biritiba-Mirim (10), Ferraz de Vasconcelos (85), Guararema (19), Itaquá (142), Mogi (178), Poá (61), Salesópolis (6), Santa Isabel (43) e Suzano (123).

Casos confirmados

Mogi também lidera entre os casos positivos, com 2.578, sendo 85 nas últimas 24 horas. Salesópolis figura em último, com 69, tendo registrado dois contaminados no último dia. Suzano teve 109 novos infectados, o maior número da região.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (69551), Biritiba-Mirim (85), Ferraz de Vasconcelos (826), Guararema (180), Itaquá (1.354), Mogi (2.578), Poá (695), Salesópolis (69), Santa Isabel (441) e Suzano (1.858).

Casos recuperados

Sobre os casos recuperados da doença, foram 156 nos últimos dias. Mogi possui o maior índice, com 1.631, enquanto Salesópolis o menor, com 27. Em Suzano foram 27 recuperados, mas o destaque é de Mogi, com 57 novos.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (547), Biritiba-Mirim (52), Ferraz (304), Guararema (106), Itaquá (475), Mogi (1.631), Poá (182), Salesópolis (27), Santa Isabel (294) e Suzano (1.118).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 41 695 547 Biritiba 10 85 52 Ferraz 85 826 304 Guararema 19 180 106 Itaquá 142 1.354 475 Mogi 178 2.578 1.631 Poá 61 695 182 Salesópolis 6 69 27 Santa Isabel 43 441 294 Suzano 123 1.858 1.118 Total 708 8.781 4.736

Casos suspeitos