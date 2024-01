Com valores de R$ 0,75 a R$ 3, Zona Azul terá valores mantidos nas cidades da região

Três das dez cidades na região responderam que não pretendem aumentar a tarifa do Zona Azul, exceto em Guararema que informou que este assunto ainda está em estudo. Suzano, Itaquá, Mogi e Guararema falam sobre o número de vagas que têm na cidade.

A Zona Azul de Suzano disponibiliza 1.890 vagas delimitadas. Com os investimentos na cidade, de acordo com a Prefeitura há previsão para aumentar o número de vagas de acordo com a rotatividade de uso. O valor da tarifa não sofrerá reajuste, sendo atualmente R$ 2 por 1 hora, podendo comprar até duas horas dependendo do trecho da via onde a vaga está localizada, conforme a indicação na placa de sinalização do sistema. A prefeitura informou que existem 90 estabelecimentos credenciados na região, podendo comprar com tíquete físico ou digital, por meio de talão ou do aplicativo para celular ‘Estacionamento Fácil', de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 18h30, e aos sábados, das 9 às 13 horas.

Em Mogi, 1.513 vagas de estacionamento são controladas pela Zona Azul. A prefeitura informou que não terá reajuste da tarifa. Os valores podem variar de acordo com o tempo de permanência do usuário: R$ 0,75 por meia-hora até R$ 3,00 por duas horas. Além disso, o pagamento pode ser feito por aplicativo ou em parquímetros implantados próximo às vagas, com a possibilidade de utilização de cartões de débito e crédito

Em Itaquá, 350 vagas são da Zona Azul. Não há previsão de aumento da tarifa, segundo a prefeitura. Atualmente, o preço do tíquete é de R$2, podendo usar por 1 hora com o tíquete ainda válido. Além disso, existem parquímetros instalados em regiões mais movimentadas e, a cidade conta com mais de 20 estabelecimentos credenciados para venda.

Já em Guararema, a cidade conta com 350 vagas pela cidade. A prefeitura informou que o aumento da tarifa ainda está em estudo. Para comprar um tíquete custa R$2 por 1 hora. São 6 estabelecimentos cadastrados para venda, e o serviço também conta com aplicativo para compra de créditos e regularização.