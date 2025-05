Comandante da GCM assume Secretaria de Segurança de Poá

O comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá, José Ferreira de Souza, é o novo secretário de Segurança Urbana do município. Nomeado pelo prefeito Saulo Souza, o agente possui uma trajetória de 17 anos de atuação na corporação, sendo integrante da primeira turma e também o primeiro guarda civil a comandar a pasta no município.

Casado e pai de duas filhas, Ferreira é graduado em Tecnologia em Segurança Pública, com pós-graduação em Defesa Civil, Polícia Comunitária, Guarda Civil, Comunicação e Oratória, além de um MBA em Gestão Pública. Também atua como instrutor de tiro e de técnicas não letais (Condor).

“Tenho plena certeza de que, como secretário, ele vai continuar fazendo a diferença, agora em uma nova missão, com o mesmo compromisso de sempre”, destacou o prefeito de Poá, ao comentar sobre a escolha do novo chefe da pasta.

Ferreira agradeceu a confiança e ressaltou o significado da nomeação. “Primeiramente agradeço a Deus pela oportunidade, e ao prefeito Saulo Souza pela confiança e por transformar este momento num marco histórico, não só para a minha vida, mas para toda a classe, e também poder entrar para a história dentro da nossa região como o primeiro secretário de Segurança oriundo da tropa, da carreira”, afirmou.

A escolha do comandante reforça o compromisso da atual gestão com a valorização da Guarda Civil Municipal e com a promoção de políticas públicas conduzidas por quem conhece a realidade do município e da área da segurança.