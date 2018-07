Comandante da PM espera chegada de novas viaturas e mais policiais

A frente do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM-12) de Mogi das Cruzes e região há pouco mais de dois meses, o comandante coronel Wagner Tadeu da Silva Prado elencou as providências da nova gestão para a região do Alto Tietê. Ele apontou o recebimento de nova frota de veículos da Polícia Militar (PM), em breve. E ainda a tentativa de implantar uma estratégia operacional para a fiscalização de medidas cautelares para penalizar indivíduos que praticam pequenos delitos em razão de descumprimento da ordem judicial.

O comandante adiantou que foi autorizado pela Estado a compra de 1.300 viaturas e que logo, os veículos estarão na região. A aquisição seria um 'respiro' para a PM que vem utilizando frota mais antiga de carros. Sobre a vinda de mais policiais para a corporação, Prado explica que o efetivo da PM, também em breve, será maior por conta das formaturas de novos policias. "Temos concursos previstos para o ano que vem também. Acredito que em dois anos, conseguimos equilibrar nosso efetivo".

O novo comandante adiantou ainda que está avaliando as áreas, consideradas de mais risco, para elaborar ações preventivas. "As regiões de Suzano e Itaquaquecetuba estão sofrendo com roubos e furtos de veículos, por isso estamos planejando algumas ações preventivas para minimizar esses crimes".

Sobre os índices de criminalidades da região, Prado se diz surpreso pelos índices que estão na média de 4,7 homicídios por 100 mil habitantes. "A região tem um índice bem aceitável. Vamos tentar manter dessa forma ou tentar melhorar para que os números abaixem", opina.

Medidas Cautelares

O comandante busca ainda uma parceria entre PM e Ministério Público (MP). O objetivo é implantar um media que vai funcionar durante as abordagens PM. Ao constatar indivíduos descumprindo as medidas cautelares, um Boletim de Ocorrência (B.O.) será registrado e encaminhado para o poder judiciário, onde será imposta a penalidade.

"Eu venho de Araçatuba e, lá essa fiscalização funcionava de forma positiva. Era um trabalho em conjunto com o poder judiciário e o Ministério Público. Nós da Polícia Militar constatamos que em algumas das abordagens que fazíamos, encontrávamos indivíduos descumprindo essas medidas. Essa ação é preventiva para não deixar o indivíduo sem punição. Essa medida que surgiu um bom efeito em Araçatuba e acredito que terá um reflexo significativo aqui na região", explica o comandente. Para viabilizar a ideia, o CPAM-12 está em tratativas com os fóruns da região.

Homenagem

Durante o tradicional "café com comandante" realizado na sede do CPAM-12, sete policiais militares dos três batalhões da região - 17º, 32º e 35º - foram homenageados. Na cerimônia, todos receberam certificado de destaque pelo desempenho de seus serviços no mês de Junho. Na mesma ocasião, o 2º Sargento PM Gutemberg de Castro foi homenageado como o Policial de Destaque do Mês do Junho do Comando.