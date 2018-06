Comandante dos Bombeiros destaca que região precisa de mais viaturas

O novo comandante do 17º Grupamento de Bombeiros de Mogi das Cruzes e região, o tenente-coronel Antonio Joaquim de Oliveira Neto, destacou que vai priorizar a vinda de mais viaturas para a região por conta da baixa reserva atual. No momento, o Alto Tietê conta com oito veículos de combate a incêndio. Seis desses devem estar em operação, sobrando apenas duas viaturas para reserva.

“Temos um número de viaturas necessárias para fazer o atendimento à população, no entanto temos poucas viaturas em reserva e isso pode gerar um impacto negativo. Cada vez que uma viatura apresenta um defeito, ela precisa ir para conserto e normalmente esse conserto demora. O período sem uma viatura pode ser prejudicial, caso aconteça algum acidente”.

A ideia inicial do novo comandante, que assumiu o cargo no fim de maio, é uma redistribuição de viaturas dentro do Estado de São Paulo de forma que a região seja beneficiada com mais viaturas para o atendimento operacional e de reserva.

“Se conseguirmos aumentar o número de carros através de uma rede de distribuição estadual vamos conseguir uma reserva operacional mais eficiente. Dessa forma se uma viatura for para conserto, eu terei outras para colocar no modo operacional", explica.

Na manhã de ontem, o comandante se encontrou com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) para se apresentar formalmente e manifestar os planos para a região. O encontro aconteceu no Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

Além da aquisição de mais viaturas, outra meta é fazer um investimento no quesito de educação pública. De acordo com o comandante, a iniciativa é educar a população a respeito dos incêndios e suas prevenções e como se portar diante de determinadas situações.

"Em primeiro momento, estamos planejando visitas às escolas municipais e estaduais para colocar essa educação em prática. Vamos fazer um treinamento inicial para professores e funcionários das escolas e conseqüentemente palestrar para os alunos. Em seguida vamos oferecer treinamentos e palestras para empresas públicas e privadas. Quantos mais a população estiver esclarecida, menos acidentes acontecem", concluiu.