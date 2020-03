Comando da PM monitora policiais em 'grupo de risco' e intensificam higienização de viaturas

O Comando de Policiamento de Área 12 (CPA/M-12) vai monitorar os policiais que se enquadram no chamado 'grupo de risco', como hipertensos, diabéticos e etc, em virtude da crise de contaminação do coronavírus. Além disso, foi reforçado a higienização de viaturas e equipamentos, bem como a divulgação de vídeos educativos de conscientização e precaução do Covid-19.

É importante lembrar que policiais militares, policiais civis, bombeiros e funcionários da Saúde, não poderão trabalhar em regime 'home office'. Por isto, as ações de prevenção à contaminação do novo coronavírus foram intensificadas.

O Comando da PM adquiriu recentemente grande quantidade de álcool em gel, para ser distribuído ao efetivo da região. E, agora, aguarda a chegada de luvas e máscaras, que serão entregues e darão plena condição ao atendimento de ocorrências policiais na região.

Ao DS, o departamento de comunicação do CPA/M-12 disse que, a partir de agora, os policiais estão sendo orientados a higienizarem as mãos, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e a limpeza das viaturas, como volante, câmbio e o rádio comunicador.

Um levantamento foi realizado, junto aos batalhões da região, para verificar quem tem formação na saúde. Segundo apurado pela reportagem, o objetivo é que, em eventual caso confirmado de um policial contaminado pelo Covid-19, o mesmo poderá auxiliar numa eventual necessidade.

Caso haja um caso confirmado de policial infectado pelo novo coronavírus, o mesmo será encaminhado ao quartel, onde receberá os primeiros atendimentos, terá o rosto coberto com uma máscara e luvas, e será encaminhados para exame em alguma unidade de saúde.

Além disso, a cúpula da PM no Alto Tietê determinou que reuniões não poderão superar o tempo de 15 minutos, tampouco serem em locais fechados. Deverão acontecer em locais arejados e com o menor número de pessoas. Também foram cancelados cursos, habilitações de arma, solenidades, entre outros eventos internos.