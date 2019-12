Comando da PM na região realiza entrega de mais de 1,5 mil brinquedos para crianças carentes

O Comando de Policiamento de Área 12 (CPA/M-12) realizou nesta sexta-feira, 20, a entrega de 1,8 mil brinquedos para crianças residentes em áreas de situação de vulnerabilidade social. O evento, que envolveu policiais militares e voluntários, teve ainda a presença ilustre do Papai Noel.

Os brinquedos foram arrecadados durante a campanha 'Natal+Feliz', organizada pelo comando da PM do Alto Tietê. De lá para cá, policiais e voluntários realizaram de eventos, para angariar o maior número de donativos.

Segundo os organizadores, o engajamento para a campanha envolveu tanto a corporação quanto a sociedade civil. Pontos de coleta foram instalados na sede do CPA/M-12 e no 17º Batalhão. O concerto sinfônico das bandas regimentais da PM, realizado dia 10, no Theatro Vasques, em Mogi, foi um dos eventos para coleta de brinquedos novos.

Nas redes sociais do CPA/M-12, o coronel Wagner Tadeu Silva Prado, responsável pelo comando dos batalhões da região, agradeceu a participação para a realização do evento e deixou uma mensagem aos seguidores da página. "Um dia muito especial. Nós policiais e voluntários sairemos nas ruas, para entregar centenas de brinquedos. Agradecemos a todos parceiros; voluntários, colaboradores... Que as crianças recebam os presentes de coração aberto. Desejamos a todos um Feliz Natal", disse.