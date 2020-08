Comando de Policiamento recebe 20 novas viaturas para reforçar segurança no Alto Tietê

O Comando de Policiamento de Área Metropolitana Doze (CPAM-12) recebeu, nesta segunda-feira (24), vinte novas viaturas que irão reforçar o policiamento na região do Alto Tietê.

Do total de veículos novos, o 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano vai receber 12 viaturas para o município de Mogi das Cruzes, o 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano vai ser contemplado com três viaturas para o município de Suzano e o 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano vai contar com mais cinco viaturas para o município de Itaquaquecetuba.

A polícia informou que, com este novo reforço, todas as modalidades de policiamento serão beneficiadas, levando os serviços da Polícia Militar para os habitantes da região do Alto Tietê.