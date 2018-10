Começa hoje período para redução da taxa do Vestibulinho das Etecs

Começa nesta terça-feira, 16, a inscrição para o pedido de redução de 50% na taxa de inscrição do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2019. O prazo termina às 15 horas do dia 18. O valor integral da taxa é R$ 30. Na região, há unidades da Etec em Suzano, Poá, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba.

Os interessados no benefício devem preencher o formulário disponível no site www.vestibulinhoetec.com.br. A próxima etapa é selecionar o link “Envio de Documentos”, na seção “Documentos Comprobatórios”, para encaminhar os documentos relacionadosabaixo, que devem ser digitalizados com o tamanho de até 500 kB, nas extensões pdf, png, jpg ou jpeg. O período de envio também começa no dia 16 e vai até as 15 horas da próxima quinta-feira, 18.

O candidato que precisar de computador e acesso à internet para solicitar a redução da taxa do Vestibulinho, deve entrar em contato com a unidade para saber o horário de atendimento para esta finalidade.

A resposta à solicitação será divulgada no dia 30 de outubro somente pela internet.

Requisitos para redução da taxa

É preciso ser estudante regularmente matriculado no 9º ano do Ensino Fundamental, ou no Ensino Médio ou em qualquer semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O interessado deve, também, ter uma remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estar desempregado.

Documentos necessários: comprovante de escolaridade e de renda. Candidatos desempregados, autônomos e aposentados devem seguir as instruções descritas na portaria, disponível emwww.vestibulinhoetec.com.br.

As inscrições para o Vestibulinho para o 1º semestre de 2019 começam na sexta-feira, 19. A prova será aplicada em 16 de dezembro.