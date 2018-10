Comissão de humanização da UBS Alto do Ipiranga doa 81 lenços ao Fundo Social

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, Karin Melo, esteve, na manhã desta segunda-feira (29), na UBS do Alto do Ipiranga, para receber a doação de 81 lenços, que foram arrecadados pela comissão de humanização da Unidade Básica de Saúde. Durante a visita, a jovem Rafaela Vitória Bissaro de Moraes, de 11 anos, também fez uma doação de cabelo.

Tantos os lenços quanto o cabelo serão encaminhados para o banco de perucas, que funciona todas as tardes, das 13h às 17h, na sede do Pró-Mulher. O objetivo do projeto é auxiliar mulheres que estão batalhando contra o câncer e o serviço é totalmente gratuito.

“Eu só tenho a agradecer por esse carinho gigantesco, que vai fazer a diferença na vida de muitas mulheres. Quem procura o banco de perucas está ali para resgatar a autoestima, então é um trabalho muito importante e temos a sorte de contar com a ajuda da população para que ele tenha continuidade”, destacou Karin.

A presidente do Fundo Social também agradeceu aos voluntários do programa Família Solidária, que, entre muitos projetos, atuam no banco de perucas, garantindo seu funcionamento durante a semana.

A integrante da comissão de humanização da UBS Alto do Ipiranga, Luciene Regueiro, destacou que a campanha de arrecadação de lenços foi direcionada ao Fundo Social e também ao Grupo de Apoio de Pessoas com Câncer (GAPC). Para a entidade, também foram destinados 81, do total de 162 lenços arrecadados.

A comissão, que é coordenada por Vanessa Arruda, agora está empenhada na arrecadação de brinquedos, que serão destinados à campanha Natal de Sorrisos 2018. A UBS é um dos pontos de arrecadação, que estão distribuídos por toda a cidade.

A meta do Fundo Social para 2018 é arrecadar e doar cerca de 30 mil brinquedos, para todas as crianças referenciadas pelas 200 entidades cadastradas. Por isso, o órgão conta diretamente com a ajuda da população, que pode despositar brinquedos novos ou em bom estado em um dos pontos de arrecadação, ou então entrar em contato direto com o Fundo Social, pelo telefone 4798-5143.