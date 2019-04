Comitê analisa dados sobre acidentes e ações para melhoria da segurança viária de Mogi

Os números referentes a acidentes de trânsito e as ações para diminuir o número de ocorrências em Mogi das Cruzes foram discutidos durante a primeira reunião deste ano do Comitê Municipal de Segurança Viária. O encontro aconteceu nesta quinta-feira (25), na Prefeitura de Mogi das Cruzes, e contou com a presença de representantes de órgãos que atuam diretamente na segurança no trânsito e atendimento a emergências, nas vias municipais e estaduais.

De acordo com os dados do mês de março do Infosiga, do Governo do Estado, Mogi das Cruzes registrou duas mortes no trânsito em março, sendo uma em via municipal e outra em via estadual. O número é quase quatro vezes menor que no mesmo mês do ano passado, quando foram registradas sete mortes. No comparativo do primeiro trimestre, no entanto, o número de 2019 está um pouco maior que o de 2018.

“As discussões dentro do Comitê de Segurança Viária são importantes para que haja uma troca de experiências e também para que possa ser feito um trabalho integrado buscando a diminuição no número de acidentes e mortes no trânsito. O principal objetivo é salvar vidas”, destacou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

O secretário apresentou o detalhamento das ocorrências registradas neste ano em Mogi das Cruzes. A maioria das mortes são de motociclistas (43,47%), homens (82,61%) e jovens entre 18 e 26 anos (34,78%). Os acidentes com vítimas fatais acontecem principalmente à noite (20,08%) e nos finais de semana (52,17%).

“Com base nestes dados e com o mapa de calor de acidentes, que aponta os lugares em que as mortes ocorrem, são planejadas as ações para prevenção. Isso compreende sinalização, intervenções de engenharia, fiscalização e educação para o trânsito”, explicou.

Um destes trabalhos é o de sinalização que está abrangendo 76 quilômetros de ruas e avenidas, dentro de um convênio com o Detran, por meio do Movimento Paulista de Segurança Viária. As vias que estão recebendo estes serviços foram definidas de acordo com estudos referentes a acidentes com vítimas. Entre as vias beneficiadas estão toda a extensão da Via Perimetral e as avenidas Francisco Rodrigues Filho, Francisco Ferreira Lopes e Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira. O convênio com o Detran, que já está em andamento, também prevê 58 rampas acessíveis (46 já executadas), 3 cruzamentos semaforizados, 45 travessias iluminadas, lombofaixa e readequação geométrica em vias.

Outras ações

Durante a reunião, também foram apresentadas aos membros do Comitê de Segurança as ações norteadoras da Secretaria Municipal de Transportes para este ano. O trabalho compreende intervenções de engenharia de tráfego e atividades de educação para o trânsito, como o Projeto Escola, que será realizado no bairro do Rodeio.

A Secretaria Municipal de Transportes também apresentou as atividades que serão realizadas durante o Maio Amarelo, mês destinado a ações voltadas à segurança viária. Entre as novidades para este ano estão ônibus do sistema de transporte coletivo que circularão caracterizados com o tema.

Os membros do comitê também discutiram ações para a melhoria do atendimento em caso de acidentes e também a movimentação de veículos durante o último feriado de Páscoa. Somente a rodovia Mogi-Bertioga, recebeu mais de 31,5 mil veículos no sentido do litoral e quase 28,6 mil veículos no sentido do planalto. Não foram registrados acidentes graves.

Participaram da reunião, representantes das Secretarias Municipais de Transportes, Segurança e Educação, do Samu, da Guarda Municipal, do Detran, do DER, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária.