Comitê de Sustentabilidade faz balanço sobre ações na região

O Comitê de Sustentabilidade do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) Alto Tietê desenvolve com os municípios a redução para o lixo zero das indústrias e do setor urbano a fim de minimizar o descarte em aterros.

O coordenador Sérgio Alejandro do Comitê do Ciesp Alto Tietê participou do DS Entrevista e explicou que o Comitê de Sustentabilidade apoia e oferece expertise para as empresas da região. Temas como fontes renováveis de energia, logística reversa e ESG – Ambiental, Social e Governança são discutidos nas reuniões.

Segundo o coordenador, o comitê tem debatido com os municípios que cada um deve possuir a sua usina de reciclagem em conjunto com os ecopontos. “Desta forma se tem uma ação de sustentabilidade para o município, valorizando o material que seria jogado para os aterros a fim de viabilizar uma cooperativa para cada cidade. Essa é a ideia do fundamento da própria política nacional de resíduos”, disse. A ideia do comitê é reduzir o impacto ambiental na parte de lixo, na descarbonização da economia e buscar outras formas de geração de energia para reduzir os gases do efeito estufa. O coordenador explica que as indústrias estão tentando conquistar o ESG, sigla em inglês que representa (Environmental, Social and Governance) a sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa nas empresas. É um conjunto de padrões e boas práticas que visa definir se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada.

“Alguns aspectos de sustentabilidade que as empresas atendem é o reuso das águas da chuva e as coletas de resíduos para o reaproveitamento de produtos. É importante as indústrias batalhar também para melhorar a questão dos efluentes, arborização e energia fotovoltaica. Além de se preocuparem com a sociedade no entorno”, conta.

Indústrias

O Alto Tietê tem em torno 2 mil indústrias, entre pequena, média e grande porte. Os setores variam entre indústria mecânica, metalúrgica, química, farmacêutica e de papel celulose. Somente no ano passado a região exportou R$ 1 bilhão de dólares, representando 30% do PIB de indústrias no país.

Comitê

O comitê se reúne bimestralmente e a próxima pauta é a agenda verde. Será debatido a supressão de vegetação e como ampliar a arborização.