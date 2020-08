Comitê Gestor da Retomada fará reunião extraordinária sobre ampliação de horário

Com o anúncio do Governo do Estado sobre a ampliação do horário de atendimento presencial dos estabelecimentos de seis para oito horas diárias, o Comitê Gestor da Retomada Gradativa das Atividades Econômicas da Prefeitura de Mogi das Cruzes fará uma reunião extraordinária nesta quinta-feira (20/08) sobre a medida.

Os integrantes irão debater o decreto estadual, que será publicado nesta quinta, e as demais medidas de flexibilização da quarentena.

A Administração Municipal adianta que a cidade de Mogi das Cruzes irá acolher o que for determinado pelo Decreto Estadual. O Comitê Gestor avalia que a justificativa apresentada pelo Governo do Estado para a ampliação de horário atende a interpretação e o embasamento adotado pelo grupo mogiano. Ainda em junho, um relatório técnico elaborado a partir de estudos do Comitê Gestor ao Ministério Público para à época sustentar a abertura dos comércios por seis e não por quatro horas, apontava que a ampliação e o alongamento do tempo evita aglomerações.

Mais informações sobre o Comitê pelo telefone 4798-5171 e pelo e-mail desenvolvimento@pmmc.com.br.